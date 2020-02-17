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Переход зоопарка на весенний режим, «бомбы» в детсадах на Дальнем Востоке и эвакуация пассажиров из карантина на круизном лайнере: что произошло минувшей ночью

08:12, 17 февраля, 2020
Юрий Абашев
Переход зоопарка на весенний режим, «бомбы» в детсадах на Дальнем Востоке и эвакуация пассажиров из карантина на круизном лайнере: что произошло минувшей ночью
08:12, 17 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#эвакуация\n#Дальний Восток\n#эвакуация туристов\n#коронавирус
Фото: ИА Сусанин
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, друзья! На календаре понедельник, 17 февраля. Начинаем рабочую неделю с обзора интересных новостей.

Переход на весну

Зоопарк Удмуртии перешёл на весенний режим, увеличив время работы на один час. Об этом сообщается на официальном сайте зоосада.

Начиная с 17 февраля зоопарк из-за увеличения светового дня можно посещать с 9:00 до 17:00. Зимой зверинец работал только до 16:00.

Эвакуация детсадов

Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах утром 17 февраля эвакуировали детсады во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на администрации городов.

В Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы 50 детсадов, а также территориальное отделение ГТРК «Дальневосточная». В управлении образования Хабаровска сообщили, что в городе тоже идет эвакуация более 5,6 тысяч дошколят.

Во Владивостоке эвакуировали десять детсадов, а в Благовещенске — пять.

Новая волна «минирований» в разных городах России идет с конца 2019 года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.

Отправка на родину

Началась эвакуация пассажиров, прошедших двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в японском порту Йокогама. В то же время число заболевших на корабле растёт. Об том сообщает «Интерфакс».

Своих граждан эвакуируют США, Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия. Обязательным условием для схода на берег является отрицательный тест на коронавирус.

По сообщению японских властей, в воскресенье число зараженных коронавирусом на борту судна увеличилось еще на 70 человек и достигло 355.

Американцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Их доставят на американские военные базы, где они пройдёт ещё один двухнедельный карантин.

В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Всех их оставят долечиваться в больницах.

На судне, как сообщалось, 24 гражданина России, все они, по данным посольства РФ в Японии, здоровы.

08:12, 17 февраля, 2020
Юрий Абашев
272
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#эвакуация\n#Дальний Восток\n#эвакуация туристов\n#коронавирус

 

 

 


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