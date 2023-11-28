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Власти Шри-Ланки приступили к выдаче бесплатных виз россиянам

12:14, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Власти Шри-Ланки приступили к выдаче бесплатных виз россиянам
12:14, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Шри-Ланка\n#Россия\n#туристы\n#отдых\n#виза\n#посольство\n#туризм
Фото: pxhere.com
37
0

Льготный режим въезда будет действовать до 31 марта будущего года.

Коломбо. Шри-Ланка. Россияне наряду с жителями еще 6 стран могут обращаться за бесплатными визами в посольства Шри-Ланки. Как передает «Рен ТВ», выдача документов началась, об этом известил  департамент правительственной информации страны.

В частности, бесплатный визовый режим будет действовать до 31 марта 2024 года для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии.

Бесплатная виза действует до 30 дней, в течение этого срока въехать на территорию островного государства по ней можно дважды. Права на продление по истечении месяца не предусмотрено.

Кстати, в 2022 году на Шри-Ланке побывало около 80 тыс. россиян, что составляет четверть всех туристов, посещающих остров. 

Напомним, бесплатные визы вводятся правительством Шри-Ланки с целью увеличения турпотока. Акция была проанонсирована в конце октября.

12:14, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Шри-Ланка\n#Россия\n#туристы\n#отдых\n#виза\n#посольство\n#туризм