Власти Шри-Ланки приступили к выдаче бесплатных виз россиянам

Коломбо. Шри-Ланка. Россияне наряду с жителями еще 6 стран могут обращаться за бесплатными визами в посольства Шри-Ланки. Как передает «Рен ТВ», выдача документов началась, об этом известил департамент правительственной информации страны.

В частности, бесплатный визовый режим будет действовать до 31 марта 2024 года для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии.

Бесплатная виза действует до 30 дней, в течение этого срока въехать на территорию островного государства по ней можно дважды. Права на продление по истечении месяца не предусмотрено.

Кстати, в 2022 году на Шри-Ланке побывало около 80 тыс. россиян, что составляет четверть всех туристов, посещающих остров.

Напомним, бесплатные визы вводятся правительством Шри-Ланки с целью увеличения турпотока. Акция была проанонсирована в конце октября.