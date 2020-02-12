Второго заболевшего коронавирусом китайца вылечили в России

Мужчину выписали из больницы в Чите: ранее в Тюмени выздоровела китайская студентка.



Чита. Забайкальский край. Гражданин КНР Ван Юньбинь, проходивший лечение от коронавирусной инфекции в Чите, выписан из краевой клинической инфекционной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Как рассказал главврач медучреждения, несколько анализов подряд показали отсутствие коронавируса. Заболевание протекало в легкой форме. На прощание гражданину КНР подарили витамины и пожелали следить за своим здоровьем.

Тем не менее, по данным регионального Минздрава, жена и дочь Ван Юньбиня все еще находятся под наблюдением. Их выпишут после того, как отрицательный результат анализов на коронавирус подтвердится дважды.

Ранее агентство РБК сообщило об излечении китайской студентки, госпитализированной с диагнозом «коронавирусная инфекция» в Тюмени. Таким образом, в России вылечили обоих граждан КНР, подхвативших у себя на родине смертельно опасную болезнь. Других случаев коронавируса в нашей стране по данным на утро 12 февраля не выявлено.

О том, что в России заболели коронавирусом два китайских гражданина, заявила 31 января вице-премьер Татьяна Голикова.