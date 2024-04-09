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«Кровавые дожди» выпали в Испании

14:49, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
«Кровавые дожди» выпали в Испании
14:49, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#Испания\n#кровь\n#осадки\n#пустыня\n#туристы\n#предупреждение\n#дожди
Фото: pxhere.com
86
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О метеорологическом явлении предупредили туристов.

Мадрид. Испания. Необычное метеорологическое явление наблюдают в Испании. Речь идет о так называемых «кровавых дождях», передает Общественная служба новостей со ссылкой на TourProm.

«Кровавые дожди» могут выпадать в районах, находящихся неподалеку от Сахары. Красный цвет капли воды приобретают в результате смешивания с пылью, поднятой ветром над пустыней. С 7 апреля такие дожди уже шли в южных и центральных провинциях Испании, а также восточной части Канарских островов. 

Туристов предупредили об опасности для лиц с заболеваниями легких. К тому же «кровавые» осадки сильно ухудшают видимость на дорогах. Кроме того, суеверные люди относятся к подобным явлениям как дурному знаку, однако последнее наукой не доказано. 

14:49, 09 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
86
0
#Испания\n#кровь\n#осадки\n#пустыня\n#туристы\n#предупреждение\n#дожди