«Кровавые дожди» выпали в Испании

Мадрид. Испания. Необычное метеорологическое явление наблюдают в Испании. Речь идет о так называемых «кровавых дождях», передает Общественная служба новостей со ссылкой на TourProm.

«Кровавые дожди» могут выпадать в районах, находящихся неподалеку от Сахары. Красный цвет капли воды приобретают в результате смешивания с пылью, поднятой ветром над пустыней. С 7 апреля такие дожди уже шли в южных и центральных провинциях Испании, а также восточной части Канарских островов.

Туристов предупредили об опасности для лиц с заболеваниями легких. К тому же «кровавые» осадки сильно ухудшают видимость на дорогах. Кроме того, суеверные люди относятся к подобным явлениям как дурному знаку, однако последнее наукой не доказано.