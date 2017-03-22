Роспотребнадзор начал борьбу с комарами на черноморском побережье

Профилактические меры предпринимают с целью предотвращения появления вируса Зика в России.

Россия. Роспотребнадзор начал борьбу с комарами, которые обитают в районе черноморского побережья. Именно они являются переносчиками вируса Зика, сообщают «Известия».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в последнее время завоз вируса Зика в России не регистрировался, но профилактические меры все же решили предпринять.

Борьба с потенциальными переносчиками продолжится до ноября. Глава ведомства отмечает, что переносчиками вируса Зика бывают комары лишь нескольких видов. Потенциальные переносчики могут существовать только в субтропиках. В России таких областей мало, и с ними тщательно работают.

По мнению Роспотребнадзора, ситуация на данный момент под контролем. В ноябре 2016 года Анна Попова сообщила, что в России было зарегистрировано 13 случаев завоза лихорадки Зика.

Впервые вирус Зика обнаружили в 1947 году в Уганде. Заболевание сопровождается ознобом, повышением температуры, болью в суставах и спине, покраснениями на коже и быстрой утомляемостью.