Ушел из жизни клавишник российской группы «Дюна» Андрей Апухтин

Музыкант был одним из авторов популярных песен «Коммунальная квартира», «Борька-бабник» и других.



Долгопрудный. Московская область. Скончался клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин. Как сообщает «Интерфакс», об этом написала на своей странице в соцсети жена лидера коллектива Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.

Причину смерти музыканта она не указала, но высказанную одним из пользователей в комментариях версию о коронавирусе Сенчукова не подтвердила.

Андрею Апухтину было 58 лет. В группе он участвовал с 1991 года. Считается одним из авторов хитов «Борька-бабник», «Коммунальная квартира» и ряда других.

Коллектив из подмосковного Долгопрудного «Дюна» был на пике популярности в середине 90-х годов. В радио- и телеэфире, а также на дискотеках по всей России и постсоветскому пространству в то время можно было часто услышать «Привет с большого бодуна», «Страну Лимонию» и другие шлягеры группы, существующей и по сей день, несмотря на периодическую ротацию состава.