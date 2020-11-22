Российский музыкант Леонид Агутин победил в конкурсе авторов песен в США

Сам заслуженный артист страны назвал конкурс американской «Песней года».

Москва. Россия. Российский певец и композитор Леонид Агутин победил в 25-м международном конкурсе авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Вот те на! Американская песня года у нас! Песня «Just a Rainy Day», Леонид Агутин, Ал Ди Меола и Алекс Сино объявлены победителями и обладателями Первой премии 25-го ежегодного конкурса The USA Songwriting Competition (2020) в категории World Music. Посмотрим, кто возьмёт Гран-при, но ещё вчера я и о номинации не мечтал. В общем, чудеса!» — поделился радостью с поклонниками музыкант.

Раннее он также написал в своём аккаунте, что композиция «Just a Rainy Day» («Просто дождливый день») прошла в финал сразу в двух номинациях — «Lyrics Only» («Только текст») и «World Music» («Музыка мира»). Агутин выступил автором музыки, автором текста стал Алекс Сино, а Ал Ди Меола исполнил гитарную партию. Напомним, что в новый альбом вошло 11 песен на испанском языке

Отметим, что в 2020 году Леонид Агутин также претендует на пять «Грэмми».