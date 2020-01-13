В США скончался создатель «Чародеев» и «Приключений Электроника» Константин Бромберг

Режиссеру было 80 лет.

Детройт. США. Умер создатель культовых советских фильмов «Чародеи» и «Приключения Электроника» Константин Бромберг. С конца прошлого века режиссер проживал в США, ему было 80 лет, сообщает «Коммерсанть».

По данным издания, о смерти своего коллеги написал на своей странице в Facebook режиссер Михаил Идов. Причину смерти он не уточнил.

Константин Бромберг родился в Харькове, окончил ВГИК. Первым его полнометражным фильмом стала картина «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968). В дальнейшем он снял ленты «Был настоящим трубачом» (1973) и «У меня есть лев» (1975).

Всесоюзная слава пришла к Бромбергу после фильмов «Приключения Электроника» (1979) и «Чародеи» (1982). Впоследствии он снял также несколько эпизодов киножурнала «Ералаш». Позднее режиссер сотрудничал с американской телекомпанией CNN, жил в США.

За «Приключения Электроника» Константин Бромберг получил Государственную премию СССР. Также ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.