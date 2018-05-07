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«Мстители: Война бесконечности» стали лидером российского кинопроката в минувшие выходные

09:55, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
09:55, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
209
0
#культура\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#деньги
Фото: kinopoisk.ru
209
0

Кассовые сборы ленты братьев Руссо составили 1,16 млрд рублей.

Москва. Фильм «Мстители: Война бесконечности» от студии Marvel стал лидером российского проката за минувшие выходные. Кинопрокатчики подсчитали предварительные итоги кассовых сборов в период с 3 по 6 мая, пишут «Известия».  

Так, лента братьев Руссо о противостоянии Железного человека, Тора, Доктора Стренджа, капитана Америки, Черной вдовы, Стражей Галактики и других супергероев могущественному титану Таносу в России и СНГ собрала 1,16 млрд рублей.  

При этом на втором месте оказался режиссерский дебют Константина Хабенского – «Собибор». Фильм о польском концлагере в минувшие выходные заработал 106,5 млн рублей. Тогда как третью строчку «самых кассовых» заняла спортивная драма «Тренер» с Данилом Козловским в главной роли. В ее активе почти 60 млн рублей.  

Напомним, в конце апреля третьи «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам. В первые выходные проката супергеройский байопик от Marvel собрал 630 млн долларов.

09:55, 07 мая, 2018
Александра Бобрович
209
0
#культура\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#деньги

 

 

 


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