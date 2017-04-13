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      В Москве установят памятник Александру Солженицыну

      19:35, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:35, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      36
      0
      #культура\n#Москва\n#памятник\n#писатель
      Фото: commons.wikimedia.org
      36
      0

      По предварительной информации, он появится в 2018 году.

      Москва. На заседании Комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме общим голосованием решили установить памятник писателю Александру Солженицыну в Москве. Предполагается, что проектированием займется Министерство культуры России, сообщает «Лайф».

      Монумент установят на улице Солженицына рядом с Домом русского зарубежья.

      По предварительной информации, памятник появится в 2018 году.

      Александр Солженицын – русский писатель, драматург, поэт, публицист. Его перу принадлежит «Матренин двор», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом» и др.

      19:35, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      36
      0
      #культура\n#Москва\n#памятник\n#писатель
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