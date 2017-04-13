В Москве установят памятник Александру Солженицыну

По предварительной информации, он появится в 2018 году.

Москва. На заседании Комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме общим голосованием решили установить памятник писателю Александру Солженицыну в Москве. Предполагается, что проектированием займется Министерство культуры России, сообщает «Лайф».

Монумент установят на улице Солженицына рядом с Домом русского зарубежья.

По предварительной информации, памятник появится в 2018 году.

Александр Солженицын – русский писатель, драматург, поэт, публицист. Его перу принадлежит «Матренин двор», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом» и др.