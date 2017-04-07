Сестра Жанны Фриске выложила в Сеть неизвестное фото беременной певицы

Она сделала это в честь дня рождения сына Жанны Фриске Платона.
Москва. Сестра Жанны Фриске опубликовала неизвестное фото певицы, когда та была еще беременной. Наталья Фриске поделилась снимком на своей странице в «Инстаграме».
«Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя. с днём рождения мой любимый мальчишка!!!ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!!! Тетя, бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда помнят о тебе!! Спасибо тебе мой сист за такого мужчину, я тебе обещаю, что ты будешь гордится сыном!», — так она решила поздравить с днем рождения Платона, сына Жанны.
Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Сын певицы живет со своим папой, гражданским мужем Жанны, Дмитрием Шепелевым.
Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя...( с днём рождения мой любимый мальчишка!!!ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!!! Тетя бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда помнят о тебе!! Спасибо тебе мой сист за такого мужчину, я тебе обещаю что ты будешь гордится сыном!
5,689 Likes, 184 Comments - Natalia Friske (@friske_natalia) on Instagram: "Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя...( с днём рождения мой любимый..."