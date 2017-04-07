Сестра Жанны Фриске выложила в Сеть неизвестное фото беременной певицы

Она сделала это в честь дня рождения сына Жанны Фриске Платона.

Москва. Сестра Жанны Фриске опубликовала неизвестное фото певицы, когда та была еще беременной. Наталья Фриске поделилась снимком на своей странице в «Инстаграме».

«Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя. с днём рождения мой любимый мальчишка!!!ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!!! Тетя, бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда помнят о тебе!! Спасибо тебе мой сист за такого мужчину, я тебе обещаю, что ты будешь гордится сыном!», — так она решила поздравить с днем рождения Платона, сына Жанны.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Сын певицы живет со своим папой, гражданским мужем Жанны, Дмитрием Шепелевым.