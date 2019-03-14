Forbes составил рейтинг богатейших холостяков России

В списке оказались 14 бизнесменов.

США. Журнал «Forbes» назвал богатейших холостяков России. В список попали 14 неженатых либо уже разведенных бизнесменов, пишут «Известия».

Первую строчку занял владелец холдинга «LetterOne» и «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Сотояние 54-летнего холостяка оценивается в 15,1 млрд долларов.

Второе место досталость Роману Абрамовичу, который владеет футбольным клубом «Челси» и инвестиционной компанией Millhouse. Состояние насчитывает 12,4 млрд долларов.

В тройке лидеров оказался и владелец группы ОНЭКСИМ и совладелец баскетбольного клуба НБА «Brooklyn Nets» Михаил Прохоров с состоянием в 9,8 млрд долларов.

В пятерку богатых неженатых мужчин также вошли президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев (6,8 млрд рублей), председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен (5,2 млрд рублей).