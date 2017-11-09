10 ноября МВД России отмечает юбилей - 100 лет советской милиции (с 2011 года - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации). В преддверии праздника начальник Управления МВД России по Ижевску Александр Никитин рассказал об особенностях своей работы.





- Александр Вячеславович, к представителям правоохранительных органов предъявляются очень серьёзные требования. Каким должен быть полицейский сегодня?

- Повысились требования к физической подготовке и по квалифицированным признакам. Прежде всего, сотрудник полиции должен строго соответствовать требованиям приказов, инструкций, регламентирующих деятельность органов внутренних дел. С того времени, когда я поступал в милицию, требования стали жестче.

- Большую часть о работе представителей уголовного розыска мы узнаём из фильмов. Насколько соответствует образ героев нашумевших сериалов реальным представителям этой профессии?

- Первые сериалы которые были лет 15-20 назад, те же «Улицы разбитых фонарей», на мой взгляд, были ближе к реальности. А потом в фильмах больше стали играть на зрителя. Наверное, под влиянием голливудского кинематографа, где все делается ради красивой картинки и захватывающего сюжета. В фильмах любое преступление обязательно будет раскрыто, а злодей пойман. В жизни всё сложнее. Конечно, согласно ведомственным приказам МВД России есть ряд показателей, в соответствии с которыми оценивается наша работа. Но сейчас один из главных таких критериев – это оценка нашей работы с населением.

- Сегодня сложилось мнение, что в полицию идут работать люди, которые не знают, куда им податься. Это так на самом деле?

- Даже если кто-то и придёт к нам работать случайно, скажем так – не подумавши, то через короткое время он уйдёт. При тех требованиях, которые сегодня предъявляются к сотрудникам полиции, случайным у нас не удержаться.

- Полицейский призван защищать людей, но иногда бывают ситуации, когда его самого надо защищать, что в такой ситуации делать, кто его самого защитить?

- В нашей работе при задержании преступников или при раскрытии преступления бывают разные ситуации, в которых может оказаться каждый из нас.

К примеру, на сотрудника нападают с целью завладения табельным оружием. По инструкции мы должны сделать предупредительный выстрел вверх, но далеко не всегда есть возможность это сделать. В такой ситуации сотрудник может применить оружие на поражение, тем более, что это предусмотрено законом «О полиции».

Ситуаций очень много и все они разные. В 1989 году, когда только создавалось подразделение по борьбе с организованной преступностью, где я проходил стажировку, при задержании преступников наш сотрудник оказался лицом к лицу с бандитом, который был вооружен саблей, и сотруднику пришлось применить оружие. Потом были разбирательства по этому случаю, у кого-то и седые волосы появились от переживаний, но действия сотрудника признаны правомерными.

- В 90-е годы вы работали в уголовном розыске криминальной милиции, а время было очень непростое. Были случаи, которые запомнились на всю жизнь?

- Я в то время работал заместителем начальника розыска по убийствам. Этот период запомнился обилием криминальных случаев – убийства, без вести пропавшие, вражда между преступными группировками.

Очень много было поджогов автомобилей, а ещё была молодёжная группировка, которая поджигала опорные пункты милиции. У нашего коллеги отец погиб от удушья в огне, когда преступники подожги их квартиру. В те годы мы работали сутками. Тяжело было.

А ещё эти годы запомнились тем, что очень много тогда сотрудников увольнялось, кто в бизнес уходил, кто в частные структуры, причём уходили опытные. В 90-е и начале 2000-х годов органы МВД потеряли большой костяк профессионалов, который до сих пор еще не восполнился.

- Почему вы пришли работать в милицию?

- Потомственных сотрудников нашей семье не было - я первый, кто выбрал профессию милиционера. Наверное, романтика повлияла на мой выбор. Родители сначала не приветствовали мой выбор, но потом смирились.

- А как ваша супруга относилась к вашей профессии?

- И ей было нелегко. Дети выросли практически на глазах жены. Я их сутками, а то и по несколько суток не видел. Утром рано уходил, приходил за полночь. Потом она привыкла. Поняла, что я никуда отсюда не уйду, и профессия мне нравится.

- Иногда дети идут по стопам своих родителей. А вы хотели бы, чтобы ваши дети тоже служили в органах?

- Конечно, хотелось бы, чтобы династия продолжилась. У меня двое детей, сын уже взрослый, сделал другой выбор – работает в гражданской организации. А дочь учится в юридическом колледже. Надеюсь, что она пойдёт по моим стопам.

- В этом году МВД России отмечает юбилей - 100 лет советской милиции. Ваши пожелания в адрес коллег?

- Уверен, что служба в полиции - это осознанный выбор каждого из нас. Хочу пожелать коллегам, чтобы они всегда помнили: каждый из вас - профессионал, это факт, который, в первую очередь, не должен подвергаться сомнению вами самими. Хочу пожелать Вам профессиональных успехов и стабильности. В юбилейную дату хочу также пожелать каждому из коллег успехов в службе, терпения, крепкого здоровья и надёжного тыла, чтобы дома всегда вас ждали, ценили, понимали и поддерживали.

(газета «Столица Ижевск»)