Охрана общественного порядка лежит на плечах множества структур, включая полицию, но и она представлена разными подразделениями. Одно из таких — участковые уполномоченные. Пожалуй, участковый — самый близкий и самый важный сотрудник полиции для граждан. Именно от него часто зависит спокойствие и благополучие каждого конкретного дома, двора или района. В его арсенале должны быть не только опыт и профессиональные знания, но и понимание, насколько важна роль каждого человека и каждого поступка в деле поддержания правопорядка и безопасности.



Работа участковых регулируется множеством нормативных актов, прежде всего, Конституцией России, Федеральными законами «О полиции», «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и приказом министра внутренних дел Российской Федерации № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».



ИА «Сусанин» показывает рабочий день участкового уполномоченного полиции, объясняет, чем он занимается, и рассказывает непосредственно о его работе.





«Участковый» от слова «участие»



Слово «участковый» происходит как от слова «участок» — то есть территория, которую он обслуживает, так и от слова «участие» — потому что он участвует в жизни людей, находящихся на его территории. Случается это по-разному: от кого-то он принимает заявление о происшествии, а к кому-то сам приходит домой с проверкой.



Как рассказывает старший участковый отдела полиции №2 УМВД Ижевска Видади Амирасланов, его работа очень многогранна. Одна из главных задач — оказать помощь людям, ставшим жертвами преступлений и правонарушений, найти и привлечь к ответственности нарушителей. Помимо этого, участковый занимается профилактикой преступлений и правонарушений, в первую очередь в сфере семейно-бытовых отношений. Условно говоря, если кричат и скандалят родственники или соседи – участковый придёт на помощь.



Близость к населению определяется такой деятельностью, как обход административного участка — он закрепляется за каждым УУП и включает в себя несколько домов на разных улицах. Полицейский разъясняет, как уберечься от преступных посягательств, в том числе телефонных мошенничеств, которые в последнее время стали проявляться всё чаще. Участковый, работающий на территории обслуживания, выявляет проблемы конкретного дома и проводит все необходимые мероприятия по их решению. При этом он учитывает и интересы местных жителей.



В случае какого-либо происшествия зачастую именно участковый обходит квартиры и опрашивает жильцов в поисках свидетелей. Также он может помочь выявить подозреваемого в совершении преступления или правонарушения — обычно их ищут из числа лиц, которые уже попадали в поле зрения органов правопорядка.



«На учёте у участкового состоят граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, в том числе в отношении которых судом установлен административный надзор – это лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против несовершеннолетних, рецидивисты. Также участковый проводит профилактическую работу с «семейными дебоширами» и неблагополучными родителями, лицами, больными алкоголизмом и наркоманией», — объясняет Видади Амирасланов.



Работа участкового с поднадзорными лицами очень похожа на работу уголовно-исполнительной инспекции: и там и там проводятся профилактические беседы с лицами, которые ранее привлекались по тяжким статьям уголовного кодекса. Выясняется их образ жизни, опрашиваются соседи и родственники.



«Если гражданин имеет место работы, мы выезжаем туда, разговариваем на месте с руководителем и коллегами, проверяем, нет ли условий, способствующих совершению повторных преступлений», — говорит участковый. Если нареканий к проверяемому ни у кого нет, тогда работа с ним проводится успешно, однако есть лица, которые не встают на путь исправления, и их полицейским приходится проверять чаще.



В задачи участкового также входит приём заявлений от граждан. После того как полицейский получил сообщение, он регистрирует его в книге учёта сообщений о происшествиях (КУСП) в дежурной части. После этой процедуры начинается проверка. Итогом проверки является возбуждение дела или отказ в нём. Это касается как преступлений, так и административных правонарушений.



Осмотреть и задокументировать



К участковому Видади Амирасланову с заявлением обратилась жительница Ижевска. Она попросила привлечь к ответственности своего мужа, который систематически подвергал её насилию. Полицейский выехал на адрес, где, как указала женщина, происходили инциденты.



На адресе участковому предстояло осмотреть место происшествия, задокументировать показания и опросить соседей, которые могут быть свидетелями постоянных конфликтов за стеной и дать характеристику на семью в целом.



Перед тем как зайти в дом, участковый предупредил, что будет проводить осмотр всего помещения, и спросил согласия заявительницы. Она не возражала. Зайдя в дом, участковый уточнил, в каком конкретно месте происходило насилие — женщина указала на пол и диван, полицейский задавал уточняющие вопросы и фиксировал ответы женщины на бумаге. Дальше он обратил внимание на пятна крови на кровати. Видимые следы возможного преступления следовало сфотографировать, что и было сделано. Позже снимки прикрепят к материалам проверки и уголовному делу, если оно будет возбуждено. Полицейский сфотографировал женщину у каждого места, где, как она утверждает, её избивал муж.



Следы происшествия были видны по всей комнате: разбитая посуда, пятна крови на полу, на диване, сломанный инвентарь. Также на полу была заметна бутылка из-под спиртного — в ходе расследования предстоит выяснить, был ли мужчина пьян, когда дрался с супругой. Если так, то при назначении наказания судом это будет учтено как отягчающее вину обстоятельство.



Участковый несколько раз уточняет у женщины, где происходил конфликт и чья кровь находится в том или ином месте. По ходу осмотра заявительница отвечала на вопросы и показывала другие следы происшествия, которые не были заметны сразу.



Дальше полицейский опросил соседей — и они подтвердили, что неоднократно слышали конфликты и драки.



«В настоящее время проводится проверка. В дальнейшем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, так как присутствуют признаки преступления по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). После возбуждения дела будет проводиться дознание», — заключил участковый Видади Амирасланов.



После проведённых на адресе действий участковый отправился в отдел полиции, чтобы оформить материал проверки. Впереди его ждут другие, не менее важные дела.