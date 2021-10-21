Как и в любой цивилизованной стране, в России есть специальные государственные органы, которые занимаются вопросами заключения под стражу различного рода преступников. Пенитенциарная система существовала в древние времена, Российской империи и СССР.

В Российской Федерации уголовно-исполнительная система (УИС) в современном виде была сформирована в 1993 году. Тогда был принят Закон от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Он установил структуру органов, обозначил их задачи, полномочия и многое другое.

Также закон определил, что органы УИС состоят из учреждений, исполняющих наказания. Кроме исправительных колоний, где осужденные отбывают наказания в виде лишения свободы, в системе создана уголовно-исполнительная инспекция – это учреждение исполняет уголовные наказания, не связанные с лишением свободы.

ИА «Сусанин» разбирает, как устроена работа уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) в Удмуртии, и показывает работу инспекторов «в поле».

Профилактика

После того как приговор в отношении лица, совершившего преступление, вступает в силу, соответствующие документы направляют в уголовно-исполнительную инспекцию. Она ведёт учёт лиц, которым суд назначил наказания в виде: ограничения свободы, обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо отсрочил исполнение наказания, а также назначил условное осуждение. Вставшему на учёт разъясняют порядок и условия отбывания наказания, его права и обязанности, предупреждают об ответственности в соответствии с законодательством России на время его «срока».

Сотрудники осуществляют контроль за поведением осуждённых в период отбывания наказания и проводят с ними профилактическую работу. Раз в квартал к осуждённым приходят с проверкой: инспекторы выясняют, чем они сейчас занимаются, где работают, какие у них отношения в семье, а также опрашивают родственников и соседей, чтобы выявить нарушения со стороны поднадзорного лица.





Как рассказала инспектор филиала по Завьяловскому району, Анна Лобанова, если, например, у условно осуждённого лица есть нарушения, то ему выносят предупреждение об отмене условного осуждения. Также УИИ может направить ходатайство о продлении испытательного срока, установленного судом, либо о возложении дополнительных обязанностей. В случае если лицо систематически нарушает общественный порядок, не исполняет обязанности, возложенные на него судом, то в суд направляются материалы для решения вопроса об отмене условного наказания и исполнении наказания в соответствии с приговором суда.

При условном осуждении судом на гражданина возлагается ряд обязанностей, например, не менять место жительства без разрешения (уведомления) инспекции. Также ему могут оказать помощь, например, в трудоустройстве. Если у лица не получается устроиться самому, ему в этом помогут на бирже труда — инспектор направляет туда соответствующие документы.

Если человеку судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, инспекция устанавливает ему специальный браслет, который он не должен снимать без разрешения инспектора. С его помощью учреждение в режиме реального времени получает информацию о передвижениях подконтрольного лица. Как только он покидает место исполнение меры пресечения — об этом быстро узнают, и сотрудники правоохранительных органов принимают меры к его задержанию.

Тех, кому назначили обязательные или исправительные работы, сотрудники направляют на места их исполнения. Осуждённому разъясняются порядок и условия отбывания наказания, количество часов, которые он должен отработать — как правило, от 2-х до 4-х часов в день.

Если осуждённый нарушает трудовую дисциплину, эти сведения передаются в инспекцию. Нарушителя вызывают для дачи объяснений, выносят предупреждение. Также ему разъясняют последствия повторного уклонения от отбытия наказания.

Кроме того, уголовно-исполнительная инспекция контролирует поведение освободившихся условно-досрочно из мест лишения свободы, помогает им пройти адаптацию в обществе. Инспектор выясняет планы освобождённого, где он будет проживать и работать. Инспекция и в этом случае может оказать помощь в трудоустройстве.

В целом, УИИ выполняет широкий спектр работ. Описанное — лишь часть той огромной деятельности, которую они ведут ежедневно.





Проверка

В пятницу, 8 октября, инспектор УИИ Анна Лобанова отправилась к двум своим поднадзорным. Сопровождал её сотрудник полиции — местный участковый.

Всего на территории инспектора Анны Лобановой состоят на учёте трое осуждённых по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса России.

Придя по первому адресу, сотрудники постучались. Дверь открыла женщина средних лет, получившая условный срок: во время ссоры она напала на сожителя с ножом. Женщина была категорически против того, чтобы её хоть как-то снимали на камеру. Это можно понять, ведь судимость, визит инспектора и полицейского — всё это для обычного человека сильный стресс. Наложенные судом обязанности нужно всегда помнить, исполнять — и это тоже давит. К тому же общество всё ещё с презрением относится к тем, кто когда-либо попадал под суд. Людей могут воспринимать с опаской, сторониться их. Поэтому отказ от лишнего внимания — дело понятное.

Инспектор зашла на территорию дома женщины и провела с ней беседу.

«В настоящее время она проживает вместе со своим сожителем, в отношении которого и было совершено преступление. Проведена беседа о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, так как преступление было совершено в состоянии опьянения, а также недопустимости совершения повторных преступлений», — рассказала инспектор Анна Лобанова.

Также она добавила, что осуждённая обязалась не нарушать общественный порядок. Женщина сообщила инспектору, что сейчас отношения в семье установились хорошие, конфликтов не возникает. Также несколько дней назад осуждённая прошла курс лечения от алкогольной зависимости у врача-нарколога. Жизнь женщины налаживается, но это не отменяет регулярных визитов сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Нужно всегда быть начеку.

На следующем адресе также проживала женщина. Она получила условный срок по статье 119 УК России («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). К этому её, как и в предыдущем случае, привёл алкоголь.

Инспектор задаёт женщине вопросы, а она на них отвечает. Всё это заносится в объяснение, с которым после опроса осуждённая ознакамливается. Сейчас она воспитывает дочь школьного возраста, ходит на работу и посещает врача-нарколога, спиртное не употребляет. В семье наладились взаимоотношения, с сожителем они живут хорошо и больше не конфликтуют.

Больше всего в такой ситуации становится скорбно от того, что взаимопонимания удалось достичь только после получения судимости, после угрозы провести несколько лет своей жизни в строгой изоляции. В конце концов, всего этого могло и не быть.

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2020 году по статье 111 УК России осудили более 16,2 тыс. человек, из них 197 получили срок от 10 до 15 лет. К условному сроку приговорили 5,8 тыс. человек.

В пресс-службе УФСИН по Удмуртской Республике рассказали, что в 2020 году в системе содержались 520 осуждённых по статье 111 УК России. За тот же период на учёте уголовно-исполнительной инспекции состояли 520 человек, наказание которых не было связано с лишением свободы.

За 9 месяцев 2021 года в учреждениях УФСИН Удмуртии содержались 529 осуждённых к лишению свободы. На учёте в УИИ за тот же период состояли 488 человек.