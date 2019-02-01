В воскресный день, 27 января, из зала Третьяковской галереи в Москве неизвестный похитил картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Грабитель действовал, как и герои кинофильма «Старики-разбойники», среди рабочего дня и при большом количестве посетителей. Благодаря оперативной работе полиции и ФСБ подозреваемого задержали по «горячим следам», а полотно вернули. После этого происшествия министр культуры России Владимир Мединский заявил о намерении организовать комплексную проверку систем безопасности в главных музеях страны.

Корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков решил узнать в музеях Удмуртии, как там оберегают объекты материальной культуры. Конечно, в музеях региона пока нет произведений Рембрандта, Брейгеля или хотя бы Никаса Сафронова, но проблемам безопасности здесь уделяют не меньше внимания, чем столичные коллеги.

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Как рассказала директор Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств Вера Вахрушева, вверенное ей учреждение оснащено необходимым оборудованием для обеспечения сохранности музейных ценностей во время экспонирования. В каждом зале музея, а также на прилегающей к нему территории установлены камеры видеонаблюдения, изображение с которых транслируется на пульт диспетчера.

«В случае совершения подозрительных действий с музейными предметами диспетчер нажимает тревожную кнопку. После этого сигнала в течение 2-3 минут на место прибывает вооруженная охрана от Росгвардии», — рассказала Вера Вахрушева.

Она отметила, что витрины «Музея ИЗО» с особо ценными экспонатами оснащены сигнализацией. Кроме того, сигнализация установлена и в каждом выставочном зале.

Как пояснил «Сусанину» директор муниципального выставочного центра «Галерея» Алексей Ткаченко, подход к обеспечению безопасности одинаков для всех учреждений культуры в России. Он определён в инструкциях от министерства культуры. Далее вся ответственность лежит на конкретном учреждении, его финансовых возможностях. Существует понятие трёх рубежей охраны.

«Что касаемо нас, то, безусловно, все меры приняты. По необходимости мы усиливаем безопасность. Так, для ряда выставок, в том числе картин Ивана Айвазовского, было усиление физической охраной», — поделился Алексей Ткаченко.

Он также отметил, что большие потоки посетителей в «Галерее» бывают, но такие моменты непредсказуемы. Как правило, это концерты, мастер-классы, массовые мероприятия на Центральной площади Ижевска, открытия выставок, «Ночь музеев», «Ночь искусств». В такие моменты в ВЦ «Галерея» усиливают смену из числа сотрудников, а сам директор обязательно работает в этот день.

Одним из самых «военизированных» музеев является музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова. Его научный сотрудник Ян Ландау рассказал, что уже на входе стоит рамка металлоискателя, а все витрины находятся под сигнализацией. Как и у коллег, все выставочные помещения и выходы из комплекса находятся под видеонаблюдением. Витрины здесь опечатаны.

«У музея своя служба безопасности. Плюс дополнительно нас бережёт ФГУП «Охрана». Все входы в музей также под сигнализацией», — отметил Ян Ландау.

Он рассказал, что в музее весьма высок поток посетителей. За 2018 год только здесь побывало более 130 тысяч человек, не считая мероприятий и учеников в кружках. Все ценные экспонаты хранятся в витринах, которые мало того что опечатаны, так ещё и опломбированы.

«Единственное, откуда можно что-то вынести, — это главный вход, где надо пройти рамку металлоискателя и при входе, и при выходе. При этом, вынося что-то, необходимо иметь письменный приказ директора, без которого охрана просто так не выпустит», — сказал Ян Ландау.

Солидарны с коллегами из Ижевска и работники музеев других городов Удмуртии. Как рассказала «Сусанину» замдиректора по научно-просветительской деятельности музея истории и культуры Среднего Прикамья, расположенного в Сарапуле, Дарья Козлова-Терскова, в их учреждении также есть система безопасности. Здесь установлена сигнализация, сотрудники регулярно проходят инструктажи.

Также в наличии достойного уровня безопасности заверил замдиректора историко-культурного музея-заповедника Удмуртии «Иднакар», расположенного в Глазове, Сергей Воевода. В этом учреждении культуры каждого посетителя сопровождает музейный смотритель. В нерабочее время всё здание музея сдаётся на сигнализацию.

БДИТЕЛЬНЫЕ СМОТРИТЕЛИ

Каждому, кто хоть раз бывал в российских музеях, известно, что вне зависимости от наличия сигнализаций и рамок там всегда есть бдительные дамы-смотрители. Что же важнее? Дарья Козлова-Терскова говорит, что «сигнализация и камеры — это да, но отряд "бабушек" тоже работает. Психологически на многих действует».

По словам Веры Вахрушевой, в каждом зале УРМИИ дежурят смотрители. Они не только встречают и провожают посетителей, но и следят за сохранностью музейных предметов в течение рабочего дня. В конце него все выставочные залы в здании опечатываются сотрудниками и сдаются на сигнализацию.

Алексей Ткаченко заявил «Сусанину», что без «тётенек» никуда: «Потому как вынос картины — это чрезвычайный случай, а вот попытки пощупать, потрогать случаются регулярно».

Ян Ландау заверил, что в залах музея имени Калашникова постоянно дежурят смотрители и у каждой дамы есть кнопка сигнализации.

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Подводя итог небольшому «исследованию», Вера Вахрушева отметила, что не все государственные музеи имеют возможность оснастить здание сигнализацией или привлечь охранников из-за недостатка средств. Именно поэтому, чтобы не привлекать внимание охотников за шедеврами, в большинстве случаев учреждения не афишируют ценность своих коллекций и стоимость экспонируемых предметов. Но по статистике, кражи предметов искусства наиболее часто происходят именно в небольших региональных музеях.

«Важнее для нас — это всё же обеспечить комфортное пребывание человека, чтобы он мог насладиться искусством и меры безопасности не были слишком навязчивыми. Вряд ли вам будет интересно рассматривать всю выставку за бронированным стеклом», — отметил Алексей Ткаченко.