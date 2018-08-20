Депутаты Гордумы оставили Ижевск без мэра.

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В понедельник, 20 августа, в администрации Ижевска прошла внеочередная сессия муниципального парламента. На повестке дня стоял единственный вопрос: депутаты Гордумы должны были выбрать нового градоначальника.



Ранее конкурсная комиссия сократила список из 13 участников до двух. В шорт-лист попали бизнесмен, советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных.



Тема выборов главы города была одной из центральных в информационном поле Ижевска, так как муниципалитет остался без руководителя администрации еще в начале мая. Тогда свой пост покинул Юрий Тюрин.

В кулуарах многие отдавали победу Константину Сунцову, однако итоги голосования, озвученные после практически двухчасового заседания, заставили удивиться многих: главу выбрать не смогли.

За кандидатуру Константина Сунцова проголосовали 17 депутатов, 10 человек отдали свои голоса за Михаила Черемных, еще 6 народных избранников испортили бюллетени. Для победы участникам конкурса требовалось набрать не менее 22 голосов.

«Комиссия решает: решение по вопросу избрания главы муниципального образования город Ижевск не принято», - резюмировала председатель счетной комиссии Марина Нужина.

После этого стало понятно, что город накануне начала учебного года и отопительного сезона вновь остался фактически без главы.

Предпочли не комментировать

Участники конкурса, ради которых депутаты собрались на внеочередную сессию, от подробных комментариев отказались. Михаил Черемных попросил перезвонить ему позднее, чтобы проанализировать ситуацию. В свою очередь, Константин Сунцов отметил, что тоже «пока принимает ситуацию».

«Мне нужно время на то, чтобы подумать, понять как все прошло, поэтому подробнее смогу говорить чуть позже. Пока, скажем так, принимаю ситуацию», - сказал в беседе с корреспондентом «Сусанина» Константин Сунцов, отметив, что плюсы голосования как раз в его непредсказуемости.

«С одной стороны так, с другой стороны - те шесть испорченных бюллетеней – это показатель работы этих депутатов в том числе. Они могли проголосовать за любого претендента, но поступили так как поступили», - сказал советник главы Удмуртии.

Политический демарш

Политконсультант Марат Хамидуллин отметил, что ситуацию можно рассматривать, как спланированный протест части депутатского корпуса. Шесть испорченных бюллетеней тому доказательство.

«Протест, надо сказать, не к месту, не ко времени. Уже три месяца Ижевск без градоначальника, в результате заторможено много важных процессов. Дошло до того, что работу городской администрации контролирует республиканское правительство. Проводятся постоянные совещания. В ситуации, когда город без мэра, выигравших нет», - рассказал Хамиуллин.

По его словам, результаты выборов предопределят дальнейшие отношения городских и региональных властей.

«Отношения будут непростыми. Город может остаться без поддержки в некоторых направлениях, а отвечать за это будут депутаты и городская администрация. И сослаться на отсутствие мэра не получится. По сути, не выбрав мэра, депутаты сами на себя возложили ответственность за процессы в городе, в том числе и перед горожанами, а проблем в городе много, начиная от застройки нескольких частных секторов, заканчивая дефицитом бюджета. Кто их будет решать? В течение месяца будет определено, когда следующий конкурс. Высока вероятность того, что Черемных и Сунцов снова заявятся. Но, думаю, вероятность повторения можгинского сценария, когда после несостоявшегося конкурса прошел другой конкурс и мэром стал другой человек, довольно низкая», - сказал Марат Хамидуллин.

Такой же позиции придерживается и главный редактор газеты «Удмуртская правда», экс-депутат Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов.

«Может быть, кандидаты были неубедительны, но депутаты, к сожалению, оставили город без главы, это не самое страшное. Самое страшное, что те положительные тенденции, которые были во взаимоотношениях города и республиканской власти, поставлены под угрозу, потому что ижевчане в этом году заметили, какое количество улиц было отремонтировано, сколько доброго было сделано для Ижевска. Теперь в угоду амбициям депутатов это ставится под сомнение», - сказал Энвиль Касимов.

Депутат Гордумы Ижевска, член фракции КПРФ Дмитрий Сурнин считает, что такой исход голосования стал неожиданным. По его словам, «сегодня политическая игра стала выше вопросов городского хозяйства».

«Это больше неожиданность, потому что мы привыкли к тому, что политическая вертикаль существует, я слегка удивлен. Понятно, что это не столько оппозиционные партии, это демарш сделали члены «Единой России». Непризнание позиции региональных властей - это, я считаю, некий политический вызов. Решение было принято больше в пользу политических выгод, нежели хозяйственных», - сказал Дмитрий Сурнин.

Новый конкурс

После окончания заседания городской думы начальник управления правовой экспертизы Дмитрий Чулкин пояснил, что в течение месяца должен быть объявлен новый конкурс, на который смогут заявиться как уже «опытные» претенденты на кресло мэра, так и новички.

«Из общего числа кандидатов конкурсная комиссия должна будет составить шорт-лист, который вновь представят на суд депутатов Гордумы», - сказал Чулкин.

Напомним, что изначально выбрать главу столицы Удмуртской Республики собирались ко Дню города – 10 июня. Однако тогда заседание комиссии отменили. В понедельник, 20 августа, на голосовании депутатов ни один из двух кандидатов не смог получить необходимую поддержку.