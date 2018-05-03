Об этом на своей станице ВКонтакте написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку. Об этом на своей странице ВКонтакте написал руководитель Удмуртии Александр Бречалов.

«Сегодня глава города Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я искренне благодарен ему за этот опыт.

Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный жизненный и профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!», - написал Бречалов.