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Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку

08:55, 03 мая, 2018
Диана Ворончихина
08:55, 03 мая, 2018
Диана Ворончихина
6543
0
#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отставка\n#Юрий Тюрин
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Об этом на своей станице ВКонтакте написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин ушел в отставку. Об этом на своей странице ВКонтакте написал руководитель Удмуртии Александр Бречалов.

«Сегодня глава города Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я искренне благодарен ему за этот опыт.

Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный жизненный и профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!», - написал Бречалов.

08:55, 03 мая, 2018
Диана Ворончихина
6543
0
#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отставка\n#Юрий Тюрин

 

 

 


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