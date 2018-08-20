Соответствующее решение было принято на сессии Гордумы Ижевска, которая прошла в понедельник, 20 августа.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы не смогли выбрать нового главу Ижевска. Соответствующее решение было принято на сессии Гордумы Ижевска, которая прошла в понедельник, 20 августа.

За кандидатуру Константина Сунцова отдали голоса 17 народных избранников, за Михаила Черемных - 10. 6 бюллетеней было испорчено. В голосовании приняли участие 33 члена муниципального парламента.

Upd: позже в аппарате Гордумы рассказали, что для победы одному из кандидатов необходимо было набрать 22 голоса.