Попытка не пытка: в Ижевске объявят новый конкурс на пост главы города

В течение месяца депутаты Гордумы должны принять решение о начале отбора кандидатов на пост мэра.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявят новый конкурс на пост главы Ижевска. Об этом журналистам в понедельник, 20 августа, сообщил начальник Управления правовой экспертизы Городской думы Дмитрий Чулкин.

По его словам, для победы один из кандидатов должен был набрать 22 голоса – больше половины от общего числа депутатов муниципального парламента. При этом Константин Сунцов получил 17 голосов, Михаил Черемных – 10.

В течение месяца Гордума должна объявить новый конкурс, на который смогут заявиться как уже «опытные» претенденты на кресло мэра, так и новички. Из общего числа кандидатов конкурсная комиссия должна будет составить шорт-лист, который вновь представят на суд депутатов Гордумы.

Напомним, что изначально выбрать главу столицы Удмуртской Республики собирались ко Дню города – 10 июня. Однако тогда заседание комиссии отменили. В понедельник, 20 августа, на голосовании депутатов ни один из двух кандидатов не смог получить необходимую поддержку.