play
pause
  • $ 66.29 ↑
  • € 76.83 ↑
Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

16:08, 10 августа, 2018
16:08, 10 августа, 2018
1420
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
1420
0

Комиссия выбрала двух претендентов на пост из 13 кандидатов.

Ижевск. Удмуртия. Стал известен шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска. В него вошли советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор «Гуманитарного лицея» Михаил Черемных, сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.

В пятницу, 10 августа, состоялось заседание конкурсной комиссии, в состав которой вошли по 6 человек от города и республики. Председателем является Сергей Смирнов.

Комиссия выбрала двух претендентов на пост из 13 кандидатов. В течение 15 дней должна состояться сессия Гордумы, на которой депутаты выберут нового мэра. Работать градоначальник будет до выборов в муниципальный парламент, то есть до осени 2020 года

Информационное агентство «Сусанин» с 25 июля по 9 августа проводило опрос среди интернет-пользователей. В соцсети «Вконтакте» наиболее привлекательной назвали программу развития Ижевска, представленную замдиректора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184» Романом Альчиковым. В тройку лидеров голосования вошли также Олег Гарин и Михаил Черемных. Фаворитами опроса в соцсети Facebook («Фейсбук») стали Олег Гарин, Михаил Черемных и Константин Сунцов.

 

Сусанин / Тринадцать - Статьи

10 августа комиссия определит кандидатов на пост главы Ижевска, а потом депутаты городской думы проголосуют за одного из тех, кто войдёт в этот шорт-лист. Так наш город обретёт нового главу. Чтобы поближе познакомить вас с кандидатами, мы решили сравнить их программы. Всего кандидатов 13, из них 4 "варяга": двое из Татарстана, один из Сарапула и один из Глазова.

 

 

16:08, 10 августа, 2018
1420
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
15988

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

9105
18:42, 04 августа, 2018

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8663
10:50, 07 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

8045
15:00, 04 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6302
17:00, 05 августа, 2018

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

11:48, 07 августа, 2018
9185

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2556
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2456
13:49, 05 августа, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

2088
20:00, 04 августа, 2018

В Вологде полуторагодовалый малыш один разгуливал по улицам города

1965
16:00, 04 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

18:45, 08 августа, 2018
2378

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2150
16:55, 08 августа, 2018

В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

2054
18:40, 03 августа, 2018

В США сняли фильм о «влиянии» Путина

1856
12:00, 04 августа, 2018

В Афганистане в результате взрыва в мечети погибли 20 человек

1826
15:44, 03 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

09 августа, 2018

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018