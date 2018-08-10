Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

Комиссия выбрала двух претендентов на пост из 13 кандидатов.

Ижевск. Удмуртия. Стал известен шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска. В него вошли советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор «Гуманитарного лицея» Михаил Черемных, сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.

В пятницу, 10 августа, состоялось заседание конкурсной комиссии, в состав которой вошли по 6 человек от города и республики. Председателем является Сергей Смирнов.

Комиссия выбрала двух претендентов на пост из 13 кандидатов. В течение 15 дней должна состояться сессия Гордумы, на которой депутаты выберут нового мэра. Работать градоначальник будет до выборов в муниципальный парламент, то есть до осени 2020 года

Информационное агентство «Сусанин» с 25 июля по 9 августа проводило опрос среди интернет-пользователей. В соцсети «Вконтакте» наиболее привлекательной назвали программу развития Ижевска, представленную замдиректора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие – 184» Романом Альчиковым. В тройку лидеров голосования вошли также Олег Гарин и Михаил Черемных. Фаворитами опроса в соцсети Facebook («Фейсбук») стали Олег Гарин, Михаил Черемных и Константин Сунцов.