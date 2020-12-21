В 2018 году в России были утверждены «Национальные проекты», рассчитанные на 2019-2024 года. Их инициатором выступил президент России Владимир Путин. Их задача — в создании комфортных условий для изучения национальной культуры, учёбы, ведения бизнеса и для других сфер жизни. Также это обеспечение прорыва в научно-технологическом и социально-экономическом развитии страны, повышение уровня жизни граждан, существенные изменения в инфраструктуре и создание возможностей для самореализации.

Национальные проекты были разделены на три направления: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». В каждом из них есть свои проекты и цели.





Культура

Национальный проект «Культура» относится к направлению «Человеческий капитал». Тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что нацпроект «Культура» имеет две главные цели: «сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной — и для российских граждан, и для иностранных гостей», а также «раскрыть творческий потенциал людей, дать им возможность продемонстрировать свои таланты как в России, так и за рубежом». Таким образом, власти хотят провести масштабную работу по сохранению и восстановлению культуры народов России.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов, говоря о строительстве новых домов культуры, отметил, что в некоторых районах новые учреждения культуры не появлялись уже десятки лет:

«В этом году в Удмуртии появится сразу несколько новых культурных объектов — они не строились на селе уже более 15 лет. Если говорить о Ярском районе, тот тут новых домов культуры не появлялось уже более 40 лет. Все это, безусловно, часть комплексной работы по развитию села. Появление таких объектов помогает сделать культуру доступной в отдаленных населенных пунктах, наполнить новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры», — сказал Семёнов.

Средства, выделенные на образовательные учреждения культуры Удмуртии, пошли на приобретение новых музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов для детских музыкальных и художественных школ и колледжей.

Так, в марте 2020 года Детская школа искусств № 2 имени П. И. Чайковского в Ижевске приобрела 2 рояля, а также 4 пианино. В течение первой половины 2020 года десять детских школ искусств в Ижевске получили новые музыкальные инструменты, оборудование, мебель и методическую литературу.





Новые инструменты для ДШИ №2. Фото: Министерство культуры Удмуртской Республики.

Детская школа искусств № 9 в Ижевске закупила новые кресла. Также у ДШИ № 9 появились новые ноутбуки, натурный фонд, рояль, аккордеон и другие музыкальные инструменты.

После капитального ремонта в июне открыли Дом культуры в селе Ува-Тукля Увинского района. В июле после текущего ремонта открыли Красногорский районный дом культуры: там был проведён косметический ремонт подвалов, ремонт санузлов, а также в РДК появились подвесные потолки, а старые светильники заменили на современные. Также сельские дома культуры были открыты после ремонта в Дебёсском, Камбарском, Граховском и Каракулинском районах. Новый дом культуры также открылся в Селтинском районе. Выступая на его открытии, министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев сказал:

«Я уверен, что с этой сцены всегда будут звучать песни, исполняться народные и современные танцы. В Селтинском районе у художественных коллективов высокий профессиональный уровень, сотрудники учреждений культуры очень инициативны. Именно такие творческие команды хочется поддерживать».

Новый дом культуры в Селтинском районе. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Кроме того, в Сарапуле начали формировать модельную библиотеку на базе Сарапульской центральной библиотеки имени Н. К. Крупской. В 2020 году учреждение отметило 185-летний юбилей. К концу года в регионе уже открыты три модельных библиотеки: в Сарапуле, Сарапульском районе и в Глазове.

В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске открылся виртуальный концертный зал. Средства нацпроекта пошли на покупку современной аудио- и видеотехники, что позволило транслировать в социальных сетях концерты и иные мероприятия, проходящие на сцене.

8 передвижных автоклубов, поступивших в Удмуртию, за год года совершили 80 выездов по республике и провели несколько праздников. Охват населения составил 3 500 человек.

Итого, к концу 2020 года, по данным правительства Удмуртской Республики, 7 учреждений культуры получили современное оборудование. Новую технику также получили 102 образовательных учреждения. Кроме того, 371 специалист прошёл обучение в профильных организациях культуры. Для национальной библиотеки Удмуртской Республики оцифровали 32 издания. Отремонтированы 7 домов культуры.

Предпринимательство

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» входит в направление «Экономического роста».

Проект включает в себя задачи: сформировать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса, повысить занятость, упростить условия ведения деятельности. Главная цель — достичь показателя в 25 млн занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.

В начале 2020 года в Ижевске открыли «Дом предпринимателя» — он же центр «Мой бизнес», который призван помочь бизнесменам в разных ситуациях: от создания ИП или ООО до выхода на экспорт. К концу года филиалы центра открыли в Сарапуле, Можге, Воткинске, Уве, Игре, а также в Глазове.

Сами бизнесмены оказались рады такому новшеству: «Очень хорошо, когда ты из кабинета в кабинет не бегаешь, вернее из одного конца города в другой, а все находится в одном здании, все решается очень быстро. Это дорогого стоит», — сказала журналистам предприниматель Марина Ветошкина.





Центр «Мой бизнес». Фото: пресс-служба Корпорации развития Удмуртии.



В марте внезапно нагрянувшая пандемия COVID-19 принесла закрытие множества магазинов. Предприниматели оказались в очень непростых условиях. Поэтому с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года запланировано снижение налоговых ставок для работающих на «упрощёнке» — до 1% на общие доходы и до 5% на «доходы за вычетом расходов». Это применяется к бизнесам в сфере туризма, гостиничных услуг, общепита, здравоохранения и других, кто наиболее пострадал от локдауна. На весь 2020 год от уплаты налогов на имущество освободили организации, работающие в сфере физкультуры и спорта. Кроме того, до 1 сентября 2020 года были приостановлены все плановые проверки.

В Ижевске с опережением графика на 5 месяцев был построен и введён в эксплуатацию третий корпус промышленного парка «Металлургический». Площадь объекта составила 3 330 кв. м.

Массовые закрытия предприятий из-за карантина привели к тому, что бизнесу попросту стало нечем платить и налоги, и зарплаты. Чтобы поддержать предпринимателей, Удмуртия направила заявку в Минэкономразвития России на получение 157,3 млн рублей. Кроме того, республика выразила готовность возместить 90% затрат на уплату лизинговых платежей.

Всего в Удмуртии поддержку от властей республики в рамках нацпроекта получили более 22 тыс. предпринимателей, из них 10 тыс. — в 2020 году.





БКАД

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», он же БКАД, входит в направление «Комфортная среда для жизни».

Какие задачи планируется решить в ходе проекта: к 2024 году довести до 50% долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Снизить смертность на дорогах до 3 человек на 100 тыс. человек населения. Сократить число аварийно опасных участков до 50%.

В начале 2020 года в рамках проекта сотрудникам ДПС Удмуртии вручили 24 новых патрульных автомобиля. Помимо нового оборудования, в машинах также есть медицинские укладки — для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

В мае завершена установка освещения на дороге Ижевск — Ува. Установлено 13 световых опор с гарантией до 25 лет. Также в мае сдали участок Пушкинской улицы в Ижевске, где заменили асфальтобетонное покрытие, старые бортовые камни и асфальт на тротуарах. Позднее был сдан переулок Раздельный в Ижевске — там отремонтировали проезжую часть и уложили новый асфальт, а также отремонтировали тротуар.





Установка освещения на трассе Ижевск — Ува. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Проверяя качество дорог, председатель ижевской городской организации Всероссийского общества слепых Василий Килин заявил: «Главное – это безопасность человека на пешеходной дорожке, потому что если нет предупреждающей направляющей плитки для слепых, то он может выйти, не понимая этого, на проезжую часть и попасть под машину. Поэтому пока у нас есть замечания, и они должны быть учтены в планах как этого года, так и будущего года обязательно. Но уже радует, что благодаря общей работе появились хорошие тротуары, по которым уже можно ездить на инвалидных колясках, ходить людям».

На участок дороги Ижевск — Оранжерейный комплекс в 2018 году уложили один слой асфальта, который местами спустя два года оказался изношен. Поэтому дорожники перекрыли трассу износостойким слоем щебеночно-мастичного асфальтобетона.

К началу лета сданы участки трасс Игра — Глазов и Ижевск — Якшур-Бодья. На него, как и на дорогу Ижевск — Оранжерейный комплекс, уложили слой щебеночно-мастичный асфальтобетона, чтобы повысить износостойкость. Разрушение дороги происходило из-за тяжёлых грузовиков, проезжавших здесь. Именно поэтому решено было установить автоматический пункт весогабаритного контроля на дороге Ижевск — Сарапул. Кроме того, участок дороги Ижевск — Якшур-Бодья вместе с дорогой получил новое освещение, светофоры и камеры наблюдения.

Нацпроект БКАД может быть успешным только в том случае, если все работы выполняются качественно. В этих целях АО «Удмуртавтодор» закупило в лизинг более 100 единиц техники: бульдозеры, самосвалы, экскаваторы и другое.

В сентябре дорожную камеру установили в Дебёсском районе, на трассе М-7 «Волга». Она настроена на фиксацию выезда на встречную полосу и нарушений скоростного режима. На Якшур-Бодьинском тракте установили светофоры, камеры и освещение. Два участка дороги Ижевск — Воткинск получили тросовые ограждения, поскольку в них часто происходят ДТП с выездом на встречную полосу.

В ноябре Удмуртия на средства нацпроекта закупила 16 новых трамваев «Львёнок». Курсировать они начали 21 декабря по маршруту №10 в Ижевске — самому востребованному в городе.





Трамвай «Львёнок». Фото: ИжГЭТ.



Всего за 2020 год, по словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семёнова, в республике отремонтировано почти 140 км дорог — это 88 участков и 19 региональных и межмуниципальных дорог. В Воткинске, Сарапуле, Можге и Камбарке ремонт дорог и тротуаров производился не только за счёт средств нацпроекта, но и на средства местного дорожного фонда. На 20 из 23 объектов БКАД в Ижевске были сделаны не только дороги, но и пешеходные тротуары.

Помимо всего прочего, вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил работу Удмуртии по БКАД и вручил главе республики диплом «за достижение наилучших показателей нацпроекта». Оперативная и качественная работа дорожников Удмуртии позволила региону получить дополнительные средства, на которые были отремонтированы 46 объектов в Воткинске, Сарапуле, Можге и Камбарке.

Образование

Национальный проект «Образование» является частью направления «Человеческий капитал». Его задачи: повысить уровень доступности школьного, дополнительного и среднего профессионального образования, развить систему дистанционного обучения, провести цифровизацию образования, в том числе в сёлах.

В июне 5 учреждений среднего профессионального образования республики получили средства на обучение студентов новым специальностям. В частности, в Асановском аграрно-техническом техникуме (Алнашский район) начали лицензирование на обучение по специальностям: «эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования», «электрификация, автоматизация сельскохозяйственного производства» и «технологии переработки продукции сельского хозяйства». Также учреждения закупили новое оборудование.

В июле было заявлено об открытии в Удмуртии «Менделеевских классов». Проект позволит ученикам восьмых классов начать углублённое изучение химии и математики, а также учиться по методике Российского химико-технологическом университета имени Менделеева. Выпускники этих классов смогут получить 10 дополнительных баллов на ЕГЭ при поступлении в РХТУ.

1 сентября, в День знаний, глава Удмуртии Александр Бречалов открыл новую школу в селе Постол Завьяловского района. Новое здание было построено вместо старого, которое к тому моменту было в аварийном состоянии: «Фундамент разъезжается в разные стороны. Из-за этого боимся, что стены могут рухнуть. Каждый год укрепляем стяжками. Стены разъезжаются в разные стороны, особенно весной, когда сходит снег, фундамент плывет и начинаются опять такие работы», — рассказывала тогда руководитель школы.

На открытии глава республики сообщил, что в селе начато строительство нового детского сада, его открытие запланировано на следующий год.





Новая школа в селе Постол. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



По словам министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой, за 2020 год в республике построили 6 детских садов на 835 мест. В настоящее время они проходят лицензирование.

Также 1 сентября в школах региона открылись 42 «Точки роста» — это центры образования по направлениям цифрового и гуманитарного профилей. Преимущественно такие центры будут располагаться в малых городах и сёлах. Главная цель «Точки роста» — внедрить новые учебные программы по математике, информатике, ОБЖ, физкультуре, технологии. Также в рамках проекта школы будут оснащены современным оборудованием: например, они получат мощные компьютеры, видеокамеры, тренажёры-манекены, квадрокоптеры и даже 3D-принтеры.

В октябре в Сарапульском педагогическом колледже открыли новые мастерские. Так, например, мастерская «Физическая культура, спорт и фитнес» включает в себя учебный класс, спортивный и тренажёрный залы. Помимо спортивной мастерской, в колледже появились и другие по направлениям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и «Преподавание технологии». В каждой установлено современное оборудование.

Также новые мастерские были открыты в Асановском аграрно-техническом техникуме. Он получил новые лаборатории по направлениям: «Ветеринария», «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».





Новая мастерская в Сарапульском педагогическом колледже. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В Ижевске на базе Удмуртского государственного университета открылся «Дом научной коллаборации». Он реализует образовательные направления биологии и технологий. В нём школьники разных возрастов могут получать не только теорию, но и практику: для этого было закуплено новое оборудование вроде фрезерных станков или станки лазерной резки. Кроме того, учащиеся смогут собирать роботов или запускать квадрокоптер.

По словам ректора УдГУ Галины Мерзляковой, проект оказался очень востребован:

«В год мы должны готовить 400 детей в соответствии с государственным заданием. Учитывая огромный интерес к этому проекту, думаю, эта цифра будет в несколько раз больше».

Выпускники и специалисты, которые оказались на грани увольнения или уже уволены из-за пандемии коронавируса, получили возможность освоить новую профессию в центрах обучения WorldSkills. Благодаря этому более 1 200 человек смогли получить новую специальность по направлениям: «Машинное обучение и большие данные», «Разработка мобильных приложений», «Поварское дело» и другим.

Итого в течение 2020 года 102 образовательные организации Удмуртской Республики получили новое оборудование. Открыто 42 образовательных центра «Точка роста», центр цифрового образования «IT-Куб» и мобильный технопарк «Кванториум», а также отремонтированы 26 спортзалов в сельских школах. Вместе с этим обновили материально-техническую базу в коррекционных школах Ижевска №№39 и 79, внедрили цифровое образование в 66 школ и 36 средних профессиональных учебных заведений, также в СПО открыли 24 мастерских. Был открыт Центр цифрового образования «ИТ-Куб», где с 1 января 2021 года смогут бесплатно заниматься 400 детей. Обучение проводится по десятку направлений, включая программирование, мобильную разработку, системное администрирование и другое.

Кроме того, в Ижевске заканчивается строительство школы в микрорайоне А-10. Ещё одно образовательное учреждение достраивают в Кезе.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова отметила, что все намеченные на 2020 год планы были выполнены в полном объёме, несмотря на сложности во время пандемии.