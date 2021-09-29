Ижевск. Удмуртия. Научно-исследовательская «Менделеевская экологическая экспедиция» для учеников «Менделеевских классов» и студентов вузов консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» из 6 регионов России завершилась на Байкале. Экологическое путешествие по уникальному природному комплексу проходило с 10 по 17 сентября. Участниками экспедиции стали ученики «Менделеевского класса» лицея № 1 Камбарки и студенты Удмуртского госуниверситета.

Старт экспедиции был дан в Москве. Для юных экологов провели обзорную экскурсию по технопарку «Менделеев центр». На главной площадке проекта в Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева участников приветствовали представители российского научного сообщества, также генеральный директор ФГУП «Федеральный экологический оператор» Константин Сиденко. Отметим, главный партнер проекта «Менделеевская экспедиция» Федеральный экологический оператор реализует задачи национального проекта «Экология» на территории Удмуртии.

После официального открытия экспедиции школьники и студенты написали экологический диктант «ЭкоТолк», посвященный вопросам охраны окружающей среды и реализации национального проекта «Экология». Затем их ждал самолет и Байкал.

По прибытии в Иркутск ребята осмотрели достопримечательности старого города и побывали в самом большом школьном планетарий России — в иркутской школе № 19. Лекцию-экскурсию для юных гостей провел астрофизик, профессор Сергей Язев.

Научными руководителями и экспертами «Менделеевской экологической экспедиции. Байкал 2021» стали профессор СГТУ им. Ю. А. Гагарина, доктор биологических наук Елена Тихомирова, профессор Вятского государственного университета, доктор технических наук Тамара Ашихмина, заведующий лабораторией кафедры промышленной экологии РХТУ им. Д. И. Менделеева Сергей Азопков, российский кристаллограф, минеролог, химик, профессор РАН Артём Оганов.

Для всестороннего изучения проблемы сохранения природного разнообразия Байкала экспедиция была разбита на тематические дни: гидроэкологии, антропологии и биоразнообразия.

В день гидроэкологии под руководством ученых юные исследователи взяли пробы воды в притоках, прибрежной зоне и на акватории озера. Для экспериментов экспедиции было выделено исследовательское судно. Чтобы определить, насколько чистая вода в Байкале не визуально, а на самом деле, ребята определяли жесткость, щелочность, а также связывали растворенный в воде кислород.

В день антропологического воздействия на окружающую среду «менделеевцы» посетили территорию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Производство здесь остановили еще в 2013 году, однако проблема очистки промзоны начала решаться только в 2021 году благодаря Федеральному экологическом оператору.

Школьники и студенты провели исследования надшламовой воды из карт-накопителей на полигоне «Солзанский», проанализировали загрязнения, оценивая воздействие закрытого комбината на байкальскую флору и фауну.

После довольно тягостного впечатления, произведенного промышленной площадкой, на контрасте участники экспедиции побывали в месте, где природу не загрязняли десятилетиями, а бережно охраняли и изучали. В день биоразнообразия участники экспедиции переместились в Бурятию, в Байкальский государственный природный биосферный заповедник.

Кроме захватывающих видов здесь можно найти сотни растений и животных из Красной книги России. Участники экспедиции познакомились с историей Байкальского заповедника, его основными природными комплексами, узнали о научной работе, которую ведут его сотрудники.

Завершающим событием «Менделеевской экологической экспедиции» стала презентация результатов научной работы, проделанной участниками. Эти исследования были бы неполными, если бы не постоянная опека со стороны научных руководителей экспедиции, считает доцент кафедры инженерной защиты окружающей среды УдГУ Анастасия Журавлева: «Ребята встречались с самыми топовыми учеными нашей страны, работающими в сфере охраны окружающей среды. Участники экспедиции постоянно находились в диалоге с руководителями, было видно, как у многих загорелись глаза, хотя разговор шел на серьезнейшие темы. Ученые не скрывали, что профессия эколога — это увлекательная, но очень трудная работа, требующая фундаментальных комплексных знаний».

Неизгладимое впечатление у школьников оставила встреча с Артёмом Огановым. Несмотря на то что это звезда мирового научного сообщества, он сумел рассказать о проблемах экологии и последних разработках в этой отрасли на понятном даже для восьмиклассников языке, после лекции ребята буквально «ходили за ним по пятам».

По словам руководителя «Менделевского класса» в камбарском лицее № 1, учителя химии Татьяны Икрянниковой, проект стартовал в школе в прошлом году. В новом учебном году открывается уже второй класс. С ижевским Информационным центром по атомной энергии школьники и педагоги работают не только во время экспедиций. ИЦАЭ в течение года проводит целую серию обучающих мероприятий, выездных лекций с участием ведущих ученых Удмуртии.

Организаторы подготовили для участников экспедиции дневники, куда ребята вносили свои наблюдения и результаты экспериментов. Эти наработки школьники смогут использовать в дальнейшем для подготовки исследовательских проектов, выступлений на научно-практических конференциях.

«Ребята привезли с Байкала множество подарков и сувениров, море эмоций и позитива, но самое ценное в их багаже — как раз вот эти дневники, — подчеркнула Татьяна Икрянникова. — Очень надеемся, что это не последняя такая экспедиция, и новые «менделеевцы» также поедут за новыми знаниями и впечатлениями».

Научное сопровождение «Менделевских классов» обеспечивают ведущие институты, работающие в направлении экологической безопасности. В нашей республике это прежде всего Удмуртский государственный университет.

Как рассказала ректор УдГУ Галина Мерзлякова, вуз является участником федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», сформированного для реализации национального проекта «Экология». Инициаторами создания консорциума выступили ФГУП «Федеральный экологический оператор» и РХТУ имени Д. И. Менделеева.

Под эгидой этого проекта в республике открыты так называемые «Менделевские классы». В них ребята углубленно изучают химию, физику и математику. Помимо получения знаний по фундаментальным наукам, школьники занимаются проектной деятельностью, ставят эксперименты. Для учеников это возможность лучше узнать отрасль промышленной экологии и защиты окружающей среды, понимать, где они будут работать и какие задачи им предстоит решать.

Как подчеркнула ректор УдГУ Галина Мерзлякова, развитие промышленной экологии, природообустройства сегодня требует самых разных компетенций. Здесь нужны и специалисты в области цифровых технологий, юристы, экономисты. Ребята могут выбрать свою будущую профессию из целого спектра специальностей, которые будут востребованы, и обеспечат развитие новой отрасли.

Как отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, сейчас крайне важно уделять больше внимания развитию экологического мышления. Менделеевская экспедиция показала, что тема экологии очень близка молодым ребятам. Участники своими глазами увидели, как важно осознанно подходить к любым промышленным процессам, ставя во главу угла безопасность окружающей среды. Проводя исследования на озере Байкал, участники экспедиции почувствовали важность сохранения природных богатств и увидели перспективы, которые открывает профессия промышленного эколога».

Наша справка: совместно с РХТУ им. Д. И. Менделеева в рамках Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» реализуется проект «Менделеевские классы» с целью внедрения передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии (утилизации и переработки отходов).

Проект направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование ранней профориентации школьников.

В Удмуртии первый «Менделеевский класс» открыт в Лицее №1 им. Н. К. Крупской в Камбарке.