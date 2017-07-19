Почти два месяца директор школы №31 Владимир Ульянов находится под домашним арестом. Кто и за что пытается привлечь к уголовной ответственности руководителя образовательной организации, никто точно не знает. Говорят, его подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств.





«Всегда готов помочь!»

Но учителя, родители и ученики до сих пор не могут смириться с мыслью, что Ульянов мог быть замешан в каких-то финансовых махинациях. Наоборот, все, с кем довелось мне общаться, в один голос утверждают, что это – честный и порядочный человек.

– В начале мая появились слухи, что нашего директора арестовали. Это для нас было как гром среди ясного неба, потому что мы даже представить себе не могли, чтобы Владимир Петрович был способен украсть чужие деньги. И мы до сих пор не знаем, по какой статье его обвиняют, – рассказывает мама одного из девятиклассников Екатерина Хузина. – Я сама окончила эту школу и могу сказать, что Ульянов очень много сделал для школы. Он пользуется большим авторитетом у педагогов, родителей и учеников. Прекрасный семьянин и заботливый отец четверых детей, двое из них окончили нашу школу, третий ребёнок учится, а маленькая дочь – будет учиться здесь. Мы считаем, что нужно разобраться, что же произошло на самом деле.

Мама девятиклассницы Татьяна Суслова считает, что кто-то хочет убрать Владимира Ульянова для того, чтобы на его место поставить «своего» человека.

– Моя дочь учится в этой школе с первого класса, - рассказывает Татьяна Суслова. - За эти годы школа стала современным учебным заведением - одним из лучших в районе и городе. Благодаря стараниям педагогов наши ученики ежегодно занимают призовые места в олимпиадах и научно-практических конференциях. Есть победители по спортивным бальным танцам, легкоатлетических соревнований, чемпионы всероссийских соревнований по настольному теннису, чемпионы Удмуртии по лыжным гонкам и многих других направлений. Владимир Петрович сумел сплотить вокруг себя прекрасных педагогов. Это – грамотный, энергичный, умный и справедливый руководитель. К нему всегда можно обратиться с любыми вопросами и просьбами, и он готов выслушать и помочь.

Такого же мнения придерживаются и другие родители, в частности, Татьяна Филинова и Оксана Мичкова. По их словам, директор школы всегда и во всем был примером для подражания.





Справка

Владимир Ульянов сразу после окончания вуза пришёл работать в ижевскую школу №31 учителем физики. В 2004 году его назначили директором.

За годы, прошедшие с того времени, во всех кабинетах были установлены новые пластиковые окна и двери, закуплено новое оборудование для школьной столовой. Был проведен ремонт актового зала, столовой, двух танцевальных классов, спортивного и борцовского залов. В школе оборудовали скалодром для занятий юных туристов.





Пикет в поддержку директора

В этом году все главные школьные праздники - «Последний звонок», экзамены и выпускные вечера – прошли без директора. Школе его очень не хватает. Но учителя и родители настроены решительно и готовы до конца защищать его. 15 июня у здания городской администрации состоялся пикет в защиту Владимира Ульянова, на который пришло более 100 человек.

После этого с родителями и педагогами встретились министр образования и науки Удмуртии Алексей Шепталин и начальник управления образования Ижевска Светлана Петрова. Они постарались успокоить школьную общественность и просили не нагнетать ситуацию. Представители власти отметили, что никак не могут повлиять на расследование уголовного дела в отношении директора школы №31.





Между тем

Сотрудники следственного комитета, ссылаясь на тайну следствия, не раскрывают всех подробностей уголовного дела. А, как известно, из-за дефицита информации рождаются самые разные слухи. По мнению педагогов и родителей, Владимир Ульянов незаслуженно лишен возможности продолжить свою работу.

- Мы не сомневаемся в невиновности нашего директора, - говорят педагоги и родители. – Мы просим руководство республики и правоохранительных органов разобраться в ситуации и восстановить справедливость. Считаем, что смена руководства негативно скажется на учебном процессе и подорвет моральный дух коллектива.





(«Аргументы и факты в Удмуртии», Галина Павлова)