Все больше жителей Удмуртии выбирают подключение к интернету по оптическим линиям, которые обеспечивают надежность соединения и высокую скорость доступа к интернету. Одной из популярных технологий организации оптических сетей является GPON. Об особенностях этой технологии и ее преимуществах перед конкурентными решениями рассказал технический директор филиала «Ростелеком» в Удмуртской Республике Виталий Васильев.

- Виталий, расскажите, что такое GPON?

- GPON расшифровывается как «Gigabit-capable Passive Optical Network», что можно перевести как «гигабитная пассивная оптическая сеть. При организации такой сети оптический кабель прокладывается непосредственно в дом к абоненту, что гарантирует высочайшее качество услуг и стабильную скорость соединения. Передача сигнала от узла связи оператора до дома осуществляется с помощью пассивной (не требующей электрического питания) сети, что делает ее менее зависимой от перепадов или отключения электрической энергии и упрощает её обслуживание.





- В чем же преимущество оптических линий перед традиционными медными?

- Ресурсы медных линий связи уже практически исчерпаны. У них имеются значительные ограничения по количество подключаемых абонентов и возможностям, которые они предоставляют пользователям. В медных линиях связи сильны потери сигнала, процессы взаимных влияний. В оптическом кабеле носителем сигнала являются не электрические импульсы, а импульсы света, которые могут распространяться по такому кабелю на большие расстояния без значительной потери качества.

В целом оптическая линия выигрывает у медной по скорости передачи сигнала в разы. Пропускная способность оптики может достигать 1 Гбит/сек и выше. Кроме того, оптоволоконный кабель отличается повышенной надежностью, устойчивостью к электромагнитным воздействиям и защищен от несанкционированного доступа.





- Почему GPON широко используется в коттеджных поселках и районах с частной застройкой?

- GPON на сегодня – единственная проводная технология, отвечающая современным требованиям и запросам потребителей услуг доступа в интернет как в качестве предоставления услуги, так и в стоимости организации сети. При строительстве линий, которые охватывают новые районы, нет никакого смысла организовывать сеть на медных кабелях. Экономия будет минимальной, а качество, по сравнению с оптикой, упадет в разы.

Оптические технологии способны обеспечить надежность и качество услуг, а в дальнейшем — быстро адаптироваться под возрастающие потребности абонентов. Сеть GPON позволяет подключить целый комплекс услуг: доступ в Интернет на скорости до 1 Гбит/с, стационарный телефон и Интерактивное ТВ. Также существующую структуру сети можно использовать для организации в доме Wi-Fi и IP- видеонаблюдения.





- Как развивается проект GPON от «Ростелекома» в Удмуртии? Какие у компании планы по развитию сетей в 2017 году?

- В Удмуртии первыми пользователями, подключившими интернет по технологии GPON, стали в 2012 году жители ижевских коттеджных поселков «Апрель», «Владимирский», «Родниковый» и «Пасечный». С 2012 года филиалом «Ростелеком» в Удмуртской Республике реализовано 47 проектов строительства сетей GPON по всей территории Удмуртии. В 2016 году оптические линии связи от «Ростелекома» появились в Пугачево, Юкаменском, Степаново. В конце прошлого года было завершено строительство сетей в Ижевске на улицах Загородная, Снежная, Заводская, Автономная, Азина, переулках Новый и Звеньевой.

В 2017 году «Ростелеком» продолжит активное строительство и планирует значительно расширить зону охвата оптикой в Удмуртии. Проекты по организации сетей будут реализовываться по мере поступления заявок от жителей после расчета всех необходимых для строительства параметров.

Заявку на подключение услуги и уточнение технической возможности можно оставить на сайте компании http://udmurtiya.rt.ru/, позвонив по телефону: 8-800-100-08-00, а также в центрах продаж и обслуживания клиентов.



