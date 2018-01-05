МОК утвердил форму российской хоккейной сборной на Олимпиаду-2018

Вместо национальной символики на форме разместили надпись «olympic athlete from russia» и олимпийские кольца.

Швейцария. Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018. Вместо национальной символики на форме поместили надпись: «olympic athlete from russia» (олимпийский спортсмен из России), пишет Лента.ру со ссылкой на «Чемпионат.com».

МОК одобрил два комплекта – в белом и красном цветах. Изначально на экипировке хотели изобразить силуэт игрока, но позже от него отказались.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее, Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.