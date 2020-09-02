Греция откроет границы для россиян с 7 сентября

Туристам будет необходимо предоставить результаты тестирования на ковид.

Афины. Греция. Греция намерена со следующей недели открыть границу для россиян. Как пишут Известия, с 7 сентября еженедельно в страну смогут прибывать до 500 человек из России. Въезд возможен исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Россиянам необходимо будет иметь при себе результаты лабораторных анализов на коронавирус, взятых не позднее чем за 72 часа до прилета, а также справку на английском языке с указанием всех данных.

Контролировать наличие необходимых документов должны авиакомпании. В случае приема на борт пассажира без справки перевозчику предстоит за свой счет отправить его домой.

Кроме того, гражданам необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), в которых следует указать свои контактные данные и сведения о бронировании гостиницы или другого временного места жительства в Греции.

Постановление действует с 7 до 21 сентября.

Напомним, что в августе Россия возобновила регулярное авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, частично – со Швейцарией. Кроме того, россияне могут выехать в Абхазию, Молдавию, Казахстан и ряд других стран.