С 1 августа: Мишустин назвал дату возобновления международных авиарейсов

Первыми откроют аэропорты Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.



Москва. Глава правительства России сообщил, когда возобновится международное авиасообщение. Как объявил на заседании кабмина Михаил Мишустин, полеты в другие страны начнутся с 1 августа.

По словам премьера, которые приводит пресс-служба правительства, принимая данное решение, власти руководствовались данными об эпидемиологической обстановке, показателями заболеваемости и принципами взаимности с другими государствами.

«С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону», - уточнил глава кабмина.

По его словам, возобновление полетов позволит также ускорить возвращение россиян, оказавшихся на момент введения коронавирусных ограничений за рубежом.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. С тех пор назывались разные даты начала зарубежных авиарейсов, но Росавиация неизменно сохраняла ограничения. В последний раз запрет был продлен до 1 августа.