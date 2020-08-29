Молдавия открыла свои границы для россиян

Въезд в страну разрешен с сентября.

Москва. С сентября россиянам разрешили въезжать в Молдавию. Как пишет Росбалт, соответствующее решение приняла Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Россия вошла в список стран так называемой «зеленой зоны». Это государства, в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. человек. Граждане Молдавии, вернувшиеся из этих стран, не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, ограничения на пересечение границ сняла с 15 августа Абхазия. Также для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию, в скором времени въезд может разрешить Польша.