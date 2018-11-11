Создатели «Дэдпула» выпустят детскую версию фильма

Выпустить картину планируется перед Рождеством.

США. Создатели «Дэдпула-2» выпустят детскую версию фильма. Как пишет Life, выпустить картину планируется перед Рождеством, 12 декабря.

В рамках маркетинговой кампании был выпущен постер, на котором самый болтливый супергерой оседлал оленя Рудольфа – верного помощника Санта-Клауса. На плакате отмечается, что «детский» фильм обойдётся без слов на букву F.

Напомним, фильм «Дэдпул» имеет рейтинг R – это значит, что зрители до 17 лет допускаются только в сопровождении родителей. Такой рейтинг картина получила из-за сцен насилия, нецензурной лексики, сексуального контента и обнаженки.