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Создатели «Дэдпула» выпустят детскую версию фильма

13:59, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
13:59, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
203
0
#дети\n#США\n#кино
Фото: GeekTyrant
203
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Выпустить картину планируется перед Рождеством.

США. Создатели «Дэдпула-2» выпустят детскую версию фильма. Как пишет Life, выпустить картину планируется перед Рождеством, 12 декабря.

В рамках маркетинговой кампании был выпущен постер, на котором самый болтливый супергерой оседлал оленя Рудольфа – верного помощника Санта-Клауса. На плакате отмечается, что «детский» фильм обойдётся без слов на букву F.

Напомним, фильм «Дэдпул» имеет рейтинг R – это значит, что зрители до 17 лет допускаются только в сопровождении родителей. Такой рейтинг картина получила из-за сцен насилия, нецензурной лексики, сексуального контента и обнаженки.

13:59, 11 ноября, 2018
Ксения Чернова
203
0
#дети\n#США\n#кино

 

 

 


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