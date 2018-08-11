Крис Хемсворт и Крис Пайн отказались сниматься в продолжении «Стартрека»

Актеров не устроили предложенные им студией контракты.

Голливуд. США. Известные актеры Крис Хемсворт и Крис Пайн отказались сниматься в продолжении фантастического фильма «Стартрека». Как пишет Kinonews.ru, студия предложила артистам слишком маленькие гонорары.

Дело в том, что три предыдущие части «Стартрека» не демонстрировали выдающихся результатов в прокате. Поэтому студия Paramount Pictures на стала существенно увеличивать бюджет проекта. В результате переговоры с актерами зашли в тупик. Теоретически, Paramount Pictures может отказаться от услуг Криса Хемсворта. но заменить Пайна не представляется возможным. Представители сторон пока не комментируют ситуацию.

Напомним, что третий фильм «Стартрека», стоимость создания которого оценивается в 190 млн долларов, и вовсе провалился, собрав в прокате лишь 343 млн долларов. Дальнейшая судьба продолжения киносаги остается неизвестной.