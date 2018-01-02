В США женщина родила близнецов в разные годы

В новогоднюю ночь в Калифорнии на свет появились близнецы с разницей в 20 минут, но в разные месяцы и годы.

Калифорния. США. В новогоднюю ночь в Калифорнии женщина родила близнецов с разницей в 20 минут, но в разные месяцы и годы. Об этом сообщают «Известия».

Малыши Хоакин и Аитана де Хесус Онтиверос появились на свет в городской больнице Делано. Первый ребенок родился еще до полуночи, в 23.58 по местному времени 31 декабря 2017 года, а его сестра-близнец почти через 20 минут, после наступления нового года, в 00.16 1 января.