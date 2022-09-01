В Казахстане осенью 2022 года могут пройти внеочередные президентские выборы

Нур-Султан. Казахстан. Провести выборы президента Казахстана осенью 2023 года предложил гражданам действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом пишет Коммерсантъ.

В послании к жителям казахстанский лидер также заявил о планах пересмотреть срок полномочий президента до одного 7-летнего срока. Сейчас он составляет 5 лет с возможностью один раз быть избранным повторно.

«Я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий», — заявил Токаев.

Напомним, главой государства он стал в июне 2019 года. Согласно по действующему законодательству, очередные выборы президента Казахстана должны состояться в 2024 году.