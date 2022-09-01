Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

В Казахстане осенью 2022 года могут пройти внеочередные президентские выборы

12:58, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
В Казахстане осенью 2022 года могут пройти внеочередные президентские выборы
12:58, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
85
0
#президент\n#власть\n#выборы\n#голосование\n#Казахстан
Фото: vk.com/rt_russian
85
0

С такой идеей выступил действующий лидер страны Касым-Жомарт Токаев.

Нур-Султан. Казахстан. Провести выборы президента Казахстана осенью 2023 года предложил гражданам действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом пишет Коммерсантъ.

В послании к жителям казахстанский лидер также заявил о планах пересмотреть срок полномочий президента до одного 7-летнего срока. Сейчас он составляет 5 лет с возможностью один раз быть избранным повторно.

«Я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий», — заявил Токаев.

Напомним, главой государства он стал в июне 2019 года. Согласно по действующему законодательству, очередные выборы президента Казахстана должны состояться в 2024 году.

12:58, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
85
0
#президент\n#власть\n#выборы\n#голосование\n#Казахстан