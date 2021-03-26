Власти КНР ввели санкции против британских чиновников, бизнесменов и журналистов

Ранее Лондон объявил об ограничительных мерах в отношении ряда должностных лиц Китая.



Пекин. КНР. 9 физических лиц и 4 организации из Великобритании попали в санкционный список Китая. Как заявили в МИД КНР, все они причастны к распространению лжи и дезинформации о положении в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пишет РБК.

Среди фигурантов списка - глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Том Тугендхат, бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, автор публикаций об уйгурах Джоанн Смит Финли, организация China Research Group, комиссия по правам человека Консервативной партии и организация «Уйгурский трибунал».

Указанным лицам и представителям организаций запрещен въезд в Китай. Их активы на территории КНР будут заморожены, а гражданам Китая запрещается вступать с ними в какие-либо отношения.

Ранее Лондон и ЕС ввели санкции против Пекина, обвинив китайские власти в нарушении прав коренного населения Синцзян-Уйгурского автономного района (северо-запад КНР).