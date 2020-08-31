Глава Черногории призвал оппозицию не праздновать победу на выборах раньше времени

Мило Джуканович находится у власти в республике почти 30 лет.



Подгорица. Черногория. Президент Черногории Мило Джуканович не согласен с заявлениями лидеров оппозиции об их победе на парламентских выборах. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье, 30 августа, жители республики выбрали депутатов национального парламента. По предварительным данным, полученным после обработки 52% бюллетеней, Демократическую партию социалистов (ДПС) Черногории поддержали 34,4% избирателей. За оппозиционную коалицию Здравко Кривокапича проголосовали 33,4%. Еще одна оппозиционная коалиция «Мир - наша нация» набрала 12,5% голосов черногорцев. Если оппозиционные силы договорятся о создании коалиции, то имея 46% голосов, они получат парламентское большинство.

В связи с этим лидеры оппозиции уже объявили о «падении 30-летнего режима». На улицах нескольких городов состоялись шествия противников Мило Джукановича. Политик руководит Черногорией фактически с 1991 года, когда республика еще входила в состав Югославии. С тех пор с незначительными перерывами Джуканович занимал должности премьер-министра и президента Черногории.

Сам он в обращении к нации в ночь на 31 августа не признал поражение правящей Демократической партии социалистов. По его словам, ДПС сохраняет за собой 40 депутатских мест и остается самой большой фракцией в парламенте. Наберет ли оппозиция даже после объединения 41 мандат, пока неясно, заявил Джуканович, и призвал дождаться объявления окончательных результатов выборов.