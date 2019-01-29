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В ОБСЕ предложили новый мирный план по Донбассу

10:17, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
10:17, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Украина\n#ОБСЕ\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс
Фото: Википедия
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Глава МИД ЛНР выступил против.

Вена. Австрия. ОБСЕ разработала новый план по достижению мира в Донбассе. Подробности рассказал спецпредставитель организации Мартин Сайдик австрийскому изданию Kleine Zeitung, пишет RT.

По его мнению, необходимо провести местные выборы с привлечением ООН, так как на ОБСЕ лежит функция наблюдателей.

«В течение последних лет мы увидели, что именно в Минских соглашениях является не совсем чётким», — сказал Сайдик.

План, предложенный спецпредставителем, предусматривает на Донбассе переходную администрацию ООН, которая будет следить за его выполнением. Кроме того, он включает создание агентства по восстановлению региона, наподобие Балканского.

Документ, представленный на заседании СМИД ОБСЕ, должна утвердить «нормандская четверка» - Россия, Украина, Германия и Франция.

Однако глава МИД самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего считает, что план Сайдика затрудняет переговоры.

«Подобные безответственные заявления спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в минской контактной группе не только не содействуют стабилизации обстановки в зоне конфликта, но и скорее затрудняют переговоры по мирному урегулированию», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что единственным инструментом для переговоров ДНР и ЛНР с Киевом являются Минские соглашения, а также являются единственной возможностью сдерживания вооружённого конфликта.

10:17, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
69
0
#Украина\n#ОБСЕ\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс

 

 

 


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