Армия России освободила Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР

Зоряное Первое. ДНР. Российские военные продолжают наступление в Донбассе. За минувшие сутки были освобождены два населенных пункта Донецкой Народной Республики, передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В частности, подразделения группировки войск «Юг» очистили от противника село Зоряное Первое. А бойцы группировки «Восток» улучшили тактическое положение и взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива.

Напомним, 7 октября стало известно об освобождении расположенной в ДНР Гродовки.