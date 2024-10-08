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Армия России освободила Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР

13:51, 08 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Армия России освободила Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР
13:51, 08 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
255
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#ДНР\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: ИА «Сусанин»
255
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Отличились подразделения группировок войск «Юг» и «Восток».

Зоряное Первое. ДНР. Российские военные продолжают наступление в Донбассе. За минувшие сутки были освобождены два населенных пункта Донецкой Народной Республики, передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В частности, подразделения группировки войск «Юг» очистили от противника село Зоряное Первое. А бойцы группировки «Восток» улучшили тактическое положение и взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива.

Напомним, 7 октября стало известно об освобождении расположенной в ДНР Гродовки.

13:51, 08 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
255
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#ДНР\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация