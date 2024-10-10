Пленных боевиков «Азова»* в ДНР навестил Стивен Сигал

Еленовка. ДНР. Голливудский актер Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке (ДНР), где содержатся боевики батальона «Азов»*. Он пообщался с пленными и ответил на их вопросы, пишет Лента.ру со ссылкой на «Вести».

В разговоре были затронуты условия содержания в учреждении. Один из колонистов заявил, что к ним относятся «достаточно хорошо, не на что жаловаться». На вопрос Сигала о том, желает ли собеседник вернуться домой, тот отвечал, что это – его мечта.

Напомним, в июле 2022 года колония в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, подверглась ракетной атаке со стороны ВСУ. По уточненным данным, погибли 53 человека, в том числе 8 сотрудников учреждения, количество раненых составило 75.

В 2016 году Стивен Сигал принял российское гражданство, а 2 года спустя был назначен специальным представителем российского МИД по гуманитарным связям России и США. В настоящее время он снимает документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции на Украине.

Добавим, в марте 2024 года артист посетил пострадавших при теракте в выставочном центре «Крокус».

«Азов»* - террористическая организация, запрещена в РФ решением Верховного суда.