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Пленных боевиков «Азова»* в ДНР навестил Стивен Сигал

11:09, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пленных боевиков «Азова»* в ДНР навестил Стивен Сигал
11:09, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
161
0
#Россия\n#ДНР\n#США\n#артисты\n#голливудские звезды\n#колония\n#военнопленные\n#Стивен Сигал
Фото: vk.com minzdravru
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Встреча состоялась в обстрелянной два года назад ВСУ колонии в Еленовке.

Еленовка. ДНР. Голливудский актер Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке (ДНР), где содержатся боевики батальона «Азов»*. Он пообщался с пленными и ответил на их вопросы, пишет Лента.ру со ссылкой на «Вести».

В разговоре были затронуты условия содержания в учреждении. Один из колонистов заявил, что к ним относятся «достаточно хорошо, не на что жаловаться». На вопрос Сигала о том, желает ли собеседник вернуться домой, тот отвечал, что это – его мечта.

Напомним, в июле 2022 года колония в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, подверглась ракетной атаке со стороны ВСУ. По уточненным данным, погибли 53 человека, в том числе 8 сотрудников учреждения, количество раненых составило 75. 

В 2016 году Стивен Сигал принял российское гражданство, а 2 года спустя был назначен специальным представителем российского МИД по гуманитарным связям России и США. В настоящее время он снимает документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции на Украине. 

Добавим, в марте 2024 года артист посетил пострадавших при теракте в выставочном центре «Крокус».

«Азов»* - террористическая организация, запрещена в РФ решением Верховного суда.

11:09, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
161
0
#Россия\n#ДНР\n#США\n#артисты\n#голливудские звезды\n#колония\n#военнопленные\n#Стивен Сигал