До 60 командиров морской пехоты Украины попали под удар «Искандера» на Херсонщине

Херсон. Украина. Ракета «Искандер» ликвидировала до 60 офицеров 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины. Удар был нанесен по зданию в Херсонской области, сообщили 1 октября в пресс-службе Минобороны России.

Ведомство показало кадры ракетной атаки по зданию, где проходило совещание руководства бригады. Помимо командиров морских пехотинцев, были уничтожены 3 микроавтобуса и 12 легковых автомобилей, на которых они прибыли на совещание.

Также 1 октября стало известно об освобождении группировкой войск «Запад» населенного пункта Вишневое в Харьковской области. Кроме того, в этот же день группировка войск «Центр» взяла под контроль поселок Крутой Яр в Донецкой Народной Республике.