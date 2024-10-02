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До 60 командиров морской пехоты Украины попали под удар «Искандера» на Херсонщине

12:07, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
До 60 командиров морской пехоты Украины попали под удар «Искандера» на Херсонщине
12:07, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
54
0
#Украина\n#Россия\n#Херсон\n#ДНР\n#Донбасс\n#Харьков\n#Минобороны\n#военные\n#ракеты\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
54
0

Также российские военные освободили 2 населенных пункта на Харьковщине и в ЛНР.

Херсон. Украина. Ракета «Искандер» ликвидировала до 60 офицеров 37-й бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины. Удар был нанесен по зданию в Херсонской области, сообщили 1 октября в пресс-службе Минобороны России.

Ведомство показало кадры ракетной атаки по зданию, где проходило совещание руководства бригады. Помимо командиров морских пехотинцев, были уничтожены 3 микроавтобуса и 12 легковых автомобилей, на которых они прибыли на совещание.

Также 1 октября стало известно об освобождении группировкой войск «Запад» населенного пункта Вишневое в Харьковской области. Кроме того, в этот же день группировка войск «Центр» взяла под контроль поселок Крутой Яр в Донецкой Народной Республике.

12:07, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
54
0
#Украина\n#Россия\n#Херсон\n#ДНР\n#Донбасс\n#Харьков\n#Минобороны\n#военные\n#ракеты\n#спецоперация\n#СВО