Отступление ВСУ из Угледара поставило под удар южную часть сил противника в Донбассе

Угледар. ДНР. Взятие российскими военными Угледара в ДНР может дать стратегический эффект для спецоперации по освобождению Донбасса. Южный фланг обороны ВСУ в этом регионе может обрушиться, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

О контроле над Угледаром в ДНР объявили в Минобороны России вечером 3 октября. В боях за него отличились подразделения группировки войск «Восток». Город был превращен ВСУ в мощный укрепрайон, взять который в начале СВО не удалось, хотя такие попытки предпринимались. В итоге российские войска создали угрозу полного окружения населенного пункта, что вынудило украинских боевиков бежать с позиций под непрерывными обстрелами.

До 2014 года в расположенном в 49 км к юго-западу от Донецка Угледаре проживали более 15 тыс. человек, в основном работники шахт «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3» с семьями.

По словам военного эксперта Романа Шкурлатова, город имеет выгодное с точки зрения обороны положение – на господствующей высоте. Из него удобно было запускать дроны и использовать средства РЭБ. Теперь этими преимуществами смогут пользоваться наши военные.

В боях за город понесла тяжелые потери 72-я бригада ВСУ, так называемые «черные запорожцы». Кроме того, часть угледарского гарнизона противник перебросил на курское направление, что дополнительно ослабило покинутый участок.

К западу от Угледара осталось несколько крупных укрепрайонов, далее начинается малонаселенная степь, в которой российские военные смогут в полную мощь использовать бронетехнику и авиацию, отметил военный эксперт Алексей Леонков. Ближайший населенный пункт, куда бежали остатки угледарского гарнизона – Богоявленка. Если удастся войти в нее «на плечах» противника, возможно соединение с нашими силами, наступающими с севера в районе Курахово, что может привести к обвалу обороны ВСУ на данном направлении. По мнению эксперта Романа Шкурлатова, это стало бы катастрофой для киевских властей.

Кроме того, продвижение российских войск на южнодонецком направлении к Великой Новоселовке создаст угрозу снабжению ВСУ уже на запорожском направлении, отмечает Леонков.