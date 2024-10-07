Гродовка. ДНР. Населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике освободили бойцы группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

Гродовка находится на покровском направлении. Опираясь на нее, можно развивать наступление на Покровск.

Ранее, 5 октября, российские военные освободили в ДНР населенный пункт Желанное Второе. Напомним, Желанное Первое было взято 14 сентября.

А 3 октября Вооруженные силы России выбили противника из Угледара Донецкой Народной Республики. Потеря этого города поставила под угрозу весь южный фланг обороны ВСУ в Донбассе.