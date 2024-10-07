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Российские военные взяли под контроль Гродовку в ДНР

14:09, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные взяли под контроль Гродовку в ДНР
14:09, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
81
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Поселок находится на покровском направлении.

Гродовка. ДНР. Населенный пункт Гродовка в Донецкой Народной Республике освободили бойцы группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

Гродовка находится на покровском направлении. Опираясь на нее, можно развивать наступление на Покровск. 

Ранее, 5 октября, российские военные освободили в ДНР населенный пункт Желанное Второе. Напомним, Желанное Первое было взято 14 сентября.

А 3 октября Вооруженные силы России выбили противника из Угледара Донецкой Народной Республики. Потеря этого города поставила под угрозу весь южный фланг обороны ВСУ в Донбассе.

14:09, 07 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО