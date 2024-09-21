Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника от удара российской ракеты

Лондон. Великобритания. Российские военные ликвидировали бывшего помощника Валерия Залужного полковника Александра Никитюка. Сам экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины написал об этом в соцсети, информирует «Российская газета».

По данным Залужного, являющегося в последнее время послом Украины в Великобритании, Никитюк попал под удар российской ракеты 20 сентября. Где именно это произошло, не уточняется.

Известно, что утром 20 сентября российские ракетчики атаковали объекты противника в Доброполье и Белицком (ДНР).

В частности, в Доброполье были поражены пункт временного размещения 24-й отдельной механизированной бригады в здании гостиницы «Алексия», куда как раз прибыло подкрепление, а также ремонтная база ВСУ.