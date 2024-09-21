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Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника от удара российской ракеты

15:45, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника от удара российской ракеты
15:45, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
58
0
#Великобритания\n#Украина\n#Россия\n#военные\n#обстрел\n#ракеты\n#ДНР\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
58
0

Полковник Никитюк попал под обстрел 20 сентября.

Лондон. Великобритания. Российские военные ликвидировали бывшего помощника Валерия Залужного полковника Александра Никитюка. Сам экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины написал об этом в соцсети, информирует «Российская газета».

По данным Залужного, являющегося в последнее время послом Украины в Великобритании, Никитюк попал под удар российской ракеты 20 сентября. Где именно это произошло, не уточняется.

Известно, что утром 20 сентября российские ракетчики атаковали объекты противника в Доброполье и Белицком (ДНР).

В частности, в Доброполье были поражены пункт временного размещения 24-й отдельной механизированной бригады в здании гостиницы «Алексия», куда как раз прибыло подкрепление, а также ремонтная база ВСУ.

15:45, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
58
0
#Великобритания\n#Украина\n#Россия\n#военные\n#обстрел\n#ракеты\n#ДНР\n#СВО\n#спецоперация