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Поселок Островское в ДНР перешел под контроль российских военных

15:16, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Поселок Островское в ДНР перешел под контроль российских военных
15:16, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
32
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Взятие этого населенного пункта создает перспективы окружения ВСУ в Курахово.

Островское. ДНР. Российские военные освободили Островское в ДНР. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В недельной сводке ведомства говорится, что противник покинул поселок под натиском подразделений группировки войск «Южная».

По данным издания, Островское является фактически пригородом удерживаемого ВСУ Курахово. Его освобождение создает угрозу окружения украинского гарнизона в этом городе. Пути отступления из Курахово к северу отрезаны водохранилищем.

Напомним, на этой неделе российские военные взяли под контроль еще насколько населенных пунктов в ДНР: Зоряново Первое и Золотую Ниву, а также Гродовку.

15:16, 11 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО