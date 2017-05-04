Организаторы «Евровидения» планируют ввести санкции против России и Украины

Ожидается, что официальное уведомление поступит после проведения конкурса, 12 июня 2017 года.

Женева. Швейцария. Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил России и Украине санкциями из-за ситуации с «Евровидением-2017». Не исключен запрет на участие в международном песенном конкурсе на три года, сообщает Heute, ссылаясь на главу оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга.

Запрет Киева въезжать российской исполнительнице Юлии Самойловой на территорию Украины является нарушением устава конкурса. По мнению Фрайлинга, со стороны России тоже были нарушения правил, связанные с отказом участвовать в обязательных встречах в преддверии конкурса.

На следующей неделе EBU проведет встречу, в рамках которой определит меры наказания для Украины и России. Официальное уведомление может появиться после конкурса, 12 июня. Наказанием станет штраф или отстранение от участия в «Евровидении» на 3 года.

22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года. Решение было принято на основании проведенных певицей концертов в Крыму.

13 апреля стало известно, что Первый канал отказался транслировать «Евровидение-2017» из-за необоснованного отказа Украины.