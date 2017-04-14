Европейский вещательный союз не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в песенном конкурсе в Киеве.

Москва. Российский Первый канал отказался транслировать «Евровидение-2017» из-за отказа впускать Юлию Самойлову на Украину для участия в конкурсе. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля, в вечернем выпуске новостей Первого канала, сообщает «Интерфакс».

«Первый канал сегодня получил письмо от Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии нашей участницы Юлии Самойловой в конкурсе в Киеве, об этом сообщает ЕВС со ссылкой на решение спецслужб Украины», - заявил ведущий.

Первый канал считает отказ Украины необоснованным, «причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней его истории было объединение людей».

Представители Первого канала отметили, что Европейский вещательный союз предлагает заменить Самойлову или организовать удаленную трансляцию. «Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса, вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться», - прокомментировали на Первом канале.

Ранее об отказе транслировать песенный конкурс заявил ВГТРК. Ведущий в сюжете, показанном на канале «Россия 24», заявил, что «Евровидение» в этом году никто не будет показывать, так как от России никто не поедет.

22 марта Служба безопасности Украины запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года. Европейский вещательный союз сообщил, что разочарованы таким решением, и попытались урегулировать конфликт. МИД России посчитало решение Киева не учитывает интересы обычных зрителей.

Певица Юлия Самойлова была выбрана в качестве представителя Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве с песней Flame Is Burning. В 13 лет стала инвалидом первой группы. Передвигается на инвалидной коляске.