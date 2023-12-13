Октябрьский суд назначил штраф временно исполняющему полномочия главы Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский суд назначил штраф временно исполняющему обязанности главы Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что житель Ижевска обратился в городскую администрацию с просьбой убрать брошенную машину.

Администрация направила ответ заявителю, что территория, на которой находится автомобиль, является придомовой территорией, а не частью городской сети дорог, поэтому решать вопрос о перемещении транспорта должен местный жилой дом.

Информация оказалась неверной, так как указанный участок находится в собственности города и не относится к придомовой территории.

Из-за игнорирования законных требований прокурора и бездействия в решении вопроса жителя Октябрьский суд назначил временно исполняющему обязанности главы города штраф в размере 2 тысяч рублей по статье 17.7 КоАП России («Невыполнение законных требований прокурора»).