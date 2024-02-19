После конфискации авто сарапульский лихач оплатил более 30 штрафов

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле местный житель оплатил свои штрафы только после ареста автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

На счету мужчины было 32 штрафа. Он регулярно превышал скорость, не пристёгивался, а также выезжал на встречную полосу. Помимо штрафов, у мужчины имелись другие задолженности.

Злоумышленник долго скрывал местоположение своего автомобиля «Форд», однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий машину нашли и конфисковали.

Мужчине пришлось выплатить все штрафы и задолженности, общая сумма которых составила 75 000 рублей. После этого ему вернули арестованный автомобиль.