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После конфискации авто сарапульский лихач оплатил более 30 штрафов

16:05, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
После конфискации авто сарапульский лихач оплатил более 30 штрафов
16:05, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
166
0
#штрафы\n#скоростной режим\n#ПДД\n#Сарапул
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
166
0

Общая сумма штрафов составила свыше 30 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле местный житель оплатил свои штрафы только после ареста автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

На счету мужчины было 32 штрафа. Он регулярно превышал скорость, не пристёгивался, а также выезжал на встречную полосу. Помимо штрафов, у мужчины имелись другие задолженности.

Злоумышленник долго скрывал местоположение своего автомобиля «Форд», однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий машину нашли и конфисковали.

Мужчине пришлось выплатить все штрафы и задолженности, общая сумма которых составила 75 000 рублей. После этого ему вернули арестованный автомобиль.

16:05, 19 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
166
0
#штрафы\n#скоростной режим\n#ПДД\n#Сарапул