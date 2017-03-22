Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года

Об этом сообщила пресс-секретарь украинского ведомства Елена Гитлянская на своей странице в «Фейсбуке».

Москва. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну на 3 года. Об этом стало известно по сообщению пресс-секретаря украинского ведомства Елены Гитлянской на ее странице в «Фейсбуке», как сообщает «Интерфакс».

Решение приняли на основании полученных сведений о нарушении Самойловой законодательства Украины.

Ранее, 17 марта, СБУ заявила, что проверят достоверность информации по российской певице и ее визитах в Крым. 20 марта она подготовила соответствующий документ, не дающий Самойловой право посещать Украину. Сегодня, 22 марта, СБУ приняла окончательное решение.

Юлия Самойлова была выбрана в качестве исполнительницы в песенном конкурсе «Евровидение-2017» от России. Предполагалось, что она выступит с песней Flame is Burning. Певица с детства прикована к инвалидной коляске.