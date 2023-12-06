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Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска заплатит штраф за ямы на дорогах Индустриального района

17:42, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска заплатит штраф за ямы на дорогах Индустриального района
17:42, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямы\n#дороги\n#штрафы
Фото: ИА «Сусанин»
78
0

Прокурорскую проверку организовали после множественных жалоб от местных жителей.

Ижевск. Удмуртия. Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска (СБиДХ) обязали выплатить штраф за ненадлежащее содержание дорог в Индустриальном районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

В результате обращений горожан прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по Ижевску проверили, как СБиДХ следит за состоянием дорог в Индустриальном районе города. Выяснилось, что на нескольких улицах дорожное полотно имеет множество просадок, повреждений и выбоин. 

В результате прокурор района внес и. о. главы Ижевска представление. Помимо этого, в отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог»). 

После рассмотрения дела виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, СБиДХ обязали выплатить штраф в сумме 100 тыс. рублей. 

Ремонт дорожного полотна контролирует прокуратура Индустриального района. 

17:42, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямы\n#дороги\n#штрафы