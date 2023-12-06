Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска заплатит штраф за ямы на дорогах Индустриального района

Ижевск. Удмуртия. Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска (СБиДХ) обязали выплатить штраф за ненадлежащее содержание дорог в Индустриальном районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В результате обращений горожан прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по Ижевску проверили, как СБиДХ следит за состоянием дорог в Индустриальном районе города. Выяснилось, что на нескольких улицах дорожное полотно имеет множество просадок, повреждений и выбоин.

В результате прокурор района внес и. о. главы Ижевска представление. Помимо этого, в отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог»).

После рассмотрения дела виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, СБиДХ обязали выплатить штраф в сумме 100 тыс. рублей.

Ремонт дорожного полотна контролирует прокуратура Индустриального района.