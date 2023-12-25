Нарушившему условия контракта подрядчику по ремонту Сюмсинской школы назначили штраф почти в 6 млн рублей

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии привлекли к административной ответственности подрядчика по ремонту Сюмсинской школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в рамках программы по модернизации школьных систем образования между школой и ООО «Лидер» был заключён контракт на выполнение капитального ремонта в образовательном учреждении. Однако, подрядчик не выполнил условия контракта и не успел закончить ремонт вовремя.

После проверки прокуратуры ему назначили наказание в виде штрафа на 5,8 млн рублей по части 7 статьи 7.32 КоАП России («Нарушение сроков исполнения контракта, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства»).